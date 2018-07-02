Как изменится флот Украины к 2035 году: появились подробности

Военно-морские силы Украины до 2035 года должны пройти реформирование и превратиться в так называемый москитный флот, состоящий из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров.

В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет, пишет "Сегодня".

Как отметил заместитель начальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, стратегия предполагает создание флота, который сможет гарантированно защищать интересы Украины в ближней морской зоне. Но до 2035 года планируется построить корабли, предназначенные для действий и за пределами Черного моря.

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Так, на данный момент можно говорить только о шести малых бронированных артиллерийских катерах "Гюрза-М". Два из них — "Аккерман" и "Бердянск" — были введены в состав флота в 2016 году, а еще четыре — "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь" — пребывают на стадии государственных испытаний.

"Основным вооружением "Гюрзы-М" является боевой модуль "Катран", снабженный 30-мм автоматическим орудием, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом и двумя противотанковыми ракетными комплексами "Барьер" с лазерной системой наведения", - сказано в публикации.

Еще один элемент нового флота Украины - 30-метровые американские катера класса Island. Американская сторона планирует передать два таких корабля. Однако, транспортировка должна пройти за счет украинской стороны. В связи с этим они прибудут не ранее ноября - декабря 2019 года.

Эксперты утверждают, что при сложившейся в Украине ситуации скорость строительства "москитного флота" должна быть выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинский флот не способен противостоять российскому в Азовском море.