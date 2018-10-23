Искали с сентября: во Франции убили украинца

Во Франции погиб уроженец Тернопольской области Василий Штанграт, поехавший за границу на заработки.
Об этом сообщает сайт "0352". Отмечается, что украинец уехал летом 2018 года и устроился на стройку в Париже. Поселился в городе Бонде.
В сентябре в соцсетях появилась информация, что Штанграт пропал. В разных группах были организованы поиски украинца. 2 октября, по данным издания, стало известно, что мужчину нашли убитым.
Отмечается, что правоохранители не раскрывают версии преступления, а также подробности.. Родные Штанграта хотят вернуть его тело на родину, чтобы похоронить, для чего уже собрали средства на транспортировку.
Штанграт Василий Романович родился в с. Стенка Бучацкого района Тернопольской области. В ноябре ему должно было исполниться 30 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября в Москве погиб 39-летний гражданин Украины, упав под поезд.