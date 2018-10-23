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Искали с сентября: во Франции убили украинца

12.5тЧитать материал на украинском

Во Франции погиб уроженец Тернопольской области Василий Штанграт, поехавший за границу на заработки.

Об этом сообщает сайт "0352". Отмечается, что украинец уехал летом 2018 года и устроился на стройку в Париже. Поселился в городе Бонде.

В сентябре в соцсетях появилась информация, что Штанграт пропал. В разных группах были организованы поиски украинца. 2 октября, по данным издания, стало известно, что мужчину нашли убитым.

Искали с сентября: во Франции убили украинца
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Отмечается, что правоохранители не раскрывают версии преступления, а также подробности.. Родные Штанграта хотят вернуть его тело на родину, чтобы похоронить, для чего уже собрали средства на транспортировку.

Штанграт Василий Романович родился в с. Стенка Бучацкого района Тернопольской области. В ноябре ему должно было исполниться 30 лет.

Искали с сентября: во Франции убили украинца
Искали с сентября: во Франции убили украинца
Искали с сентября: во Франции убили украинца
Искали с сентября: во Франции убили украинца

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября в Москве погиб 39-летний гражданин Украины, упав под поезд.

Место
ФранцияПариж
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van Dijk Max
van Dijk Max
решил арабов на наркоте подвинуть
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
хорошее дело - синессаную свинособаку пришили
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А вот россияне не бегут с Родины куда то на заработки Молодец Путин)))А вы...все бабы...
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Скала Богдан
Скала Богдан
Andreevski Andrey, а,, росіяни "і в дома не хочуть робити, вони привикли тільки красти.
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