Искали с сентября: во Франции убили украинца

Во Франции погиб уроженец Тернопольской области Василий Штанграт, поехавший за границу на заработки.

Об этом сообщает сайт "0352". Отмечается, что украинец уехал летом 2018 года и устроился на стройку в Париже. Поселился в городе Бонде.

В сентябре в соцсетях появилась информация, что Штанграт пропал. В разных группах были организованы поиски украинца. 2 октября, по данным издания, стало известно, что мужчину нашли убитым.

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Отмечается, что правоохранители не раскрывают версии преступления, а также подробности.. Родные Штанграта хотят вернуть его тело на родину, чтобы похоронить, для чего уже собрали средства на транспортировку.

Штанграт Василий Романович родился в с. Стенка Бучацкого района Тернопольской области. В ноябре ему должно было исполниться 30 лет.

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