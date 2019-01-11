Искали пять часов: в Польше трагически погиб украинский моряк

В Польше в Балтийском море погиб украинский моряк.
Мужчина выпал за борт товарного судна. Спасатели более пяти часов искали украинца, сообщает "Польское радио".
"На Балтике неподалеку Владиславово на севере Польши в течение более пяти часов продолжалась спасательно-поисковая операция после того, как украинский моряк одного из товарных судов, которые там проходили, упал в море", – сказано в сообщении.
Погибшего моряка искали судна Морской службы поиска и спасения, вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи и пограничники.
Корабль в море
Pixabay
Поисково-спасательную операцию проводили в акватории в пределах пяти морских миль от побережья в районах Пуцкой и Гданьской заливов. Поиски прекратили примерно в 7 утра. Спасатели отчитались, что шансы найти украинского моряка живым близки к нулю. Личные данные о погибшем украинце не сообщались.
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