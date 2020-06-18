Иран готов отдать Украине “черные ящики”: названо условие
Иран готов отдать Украине “черные ящики” сбитого самолета МАУ
Иран готов направить Киеву "черные ящики" сбитого самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки.
Как сообщает The New York Times, об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Он уточнил, что ранее Украине не хватало технических возможностей для расшифровки самописцев. Теперь такие возможности появились.
По словам министра, "американцы", возможно, предоставили Украине необходимое программное обеспечение и документы для чтения “черных ящиков” авиалайнера 737-800, изготовленного американской компанией Boeing Co.
Расшифровка записей будет проходить в координации с Международной организацией гражданской авиации ООН.
"Необходима координация таким образом, чтобы чтение "черных ящиков" проводилось в Украине в присутствии представителей ИКАО", – сказал Эслами. И добавил, что в случае несоблюдения условий Иран займется этим во Франции.
Представитель Тегерана подчеркнул, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".