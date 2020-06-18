Иран готов отдать Украине “черные ящики”: названо условие

Иран готов направить Киеву "черные ящики" сбитого самолета МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки.

Как сообщает The New York Times, об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Он уточнил, что ранее Украине не хватало технических возможностей для расшифровки самописцев. Теперь такие возможности появились.

По словам министра, "американцы", возможно, предоставили Украине необходимое программное обеспечение и документы для чтения “черных ящиков” авиалайнера 737-800, изготовленного американской компанией Boeing Co.

Расшифровка записей будет проходить в координации с Международной организацией гражданской авиации ООН.

"Необходима координация таким образом, чтобы чтение "черных ящиков" проводилось в Украине в присутствии представителей ИКАО", – сказал Эслами. И добавил, что в случае несоблюдения условий Иран займется этим во Франции.

Представитель Тегерана подчеркнул, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".

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