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Интенсивность не спадает: стало известно о новых провокациях "Л/ДНР"

1.4тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе не уменьшили интенсивность обстрелов на территории Луганской области, применяя тяжелое вооружение.

"В течение текущих суток, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, из которых 6 раз из запрещенного минского договоренностями вооружения. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на отдельных направлениях", – отметили в штабе Операции Объединенных сил.

Интенсивность боевых действий в Луганской области не спадает. Террористы в очередной раз использовали в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое 120 и 82-мм минометы.

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"На Донетчине против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение. Активные действия противника были отмечены на мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, который вынужден был перейти к оборонительным действиям", – подчеркнули в ООС.

Отмечается, что Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение подразделений неизменными.

"В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", – резюмировали в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер рассказал о потерях террористов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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