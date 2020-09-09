Инспектировать позиции Украины на Донбассе будет российский генерал-майор из "Миротворца"

Руслан Якубов (Вахитов) будет инспектировать позиции ВСУ.
"ДНР" отправит на инспекцию позиций Вооруженных сил Украины у н.п. Шумы на Донбассе генерал-майора ВС РФ Руслана Якубова (Вахитова).
Об этом в Telegram сообщило "представительство ДНР в СЦКК". Как отметил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, Вахитов внесен в базу "Миротворца".
"Генерал-майор Вахитов проверит, не нарушают ли защитники Украины условия прекращения огня с Россией! И если Вахитов согласится, что украинцы не нарушают, то тогда 1-й армейский корпус ВС РФ обещает не стрелять!" – возмутился журналист.
Скриншот пропагандистского сообщения оккупантов
Руслан Якубов. Миротворец
Фото российского военного. Миротворец
Журналист также процитировал пропагандистское заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина: "Наши переговорщики буквально додавили украинскую сторону, что есть необходимость в совместном инспектировании с участием наших представителей. Поэтому завтра запланирована совместная инспекция с ОБСЕ, с нашими представителями, чтобы была возможность посмотреть на месте, указать на данные нарушения, которые должны быть исправлены".
Бутусов добавил, что российский военный будет проверять позиции комбата 503-го батальона морской пехоты Вадима Сухаревского, "который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го".
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
На Донбассе 6 сентября в результате вражеских обстрелов и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ вместе с представителями сторон.
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушлин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Кравчук назвал инспекцию позиций "проявлением доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся