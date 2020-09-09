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Инспектировать позиции Украины на Донбассе будет российский генерал-майор из "Миротворца"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
2,3 т.
Руслан Якубов (Вахитов)

Руслан Якубов (Вахитов) будет инспектировать позиции ВСУ.

"ДНР" отправит на инспекцию позиций Вооруженных сил Украины у н.п. Шумы на Донбассе генерал-майора ВС РФ Руслана Якубова (Вахитова).

Об этом в Telegram сообщило "представительство ДНР в СЦКК". Как отметил в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, Вахитов внесен в базу "Миротворца".

"Генерал-майор Вахитов проверит, не нарушают ли защитники Украины условия прекращения огня с Россией! И если Вахитов согласится, что украинцы не нарушают, то тогда 1-й армейский корпус ВС РФ обещает не стрелять!" – возмутился журналист.

Скриншот пропагандистского сообщения оккупантов

Скриншот пропагандистского сообщения оккупантов

Руслан Якубов.

Руслан Якубов. Миротворец

Фото российского военного.

Фото российского военного. Миротворец

Журналист также процитировал пропагандистское заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина: "Наши переговорщики буквально додавили украинскую сторону, что есть необходимость в совместном инспектировании с участием наших представителей. Поэтому завтра запланирована совместная инспекция с ОБСЕ, с нашими представителями, чтобы была возможность посмотреть на месте, указать на данные нарушения, которые должны быть исправлены".

Бутусов добавил, что российский военный будет проверять позиции комбата 503-го батальона морской пехоты Вадима Сухаревского, "который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го".

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