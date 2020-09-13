Представитель ОРДО в ТКГ назвал опасность совместной с террористами инспекции на Донбассе

Инспектирование украинских позиций на Донбассе с представителями российских оккупационных войск может стать "признанием субъектности" террористов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал журналист, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш. Он заявил об угрозе заморозки конфликта, к чему стремится Россия.

По мнению журналиста, это "самый плохой вариант". "Потому что подобным образом нас постепенно выведут к тому, что есть в Приднестровье, что мы будем встречаться с Пушилиним. Потому что это субъективизация. То, что вот эта инспекция – это уже инспекция с боевиками, простите меня", – сказал он.

По мнению Гармаша, инцидент может стать "одним из способов легитимизации".

"Если они действительно будут инспектировать наши позиции, то это уже признание их субъектности", – сказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ.

Он добавил, что во время последней встречи Трехсторонней контактной группы глава делегации России Борис Грызлов несколько раз повторял, что РФ – посредник, и она "примет любые договоренности" между делегациями "Л/ДНР" и Украины.

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