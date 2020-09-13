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Представитель ОРДО в ТКГ назвал опасность совместной с террористами инспекции на Донбассе

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Гармаш высказался об инспекции на Донбассе

Инспектирование украинских позиций на Донбассе с представителями российских оккупационных войск может стать "признанием субъектности" террористов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал журналист, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш. Он заявил об угрозе заморозки конфликта, к чему стремится Россия.

По мнению журналиста, это "самый плохой вариант". "Потому что подобным образом нас постепенно выведут к тому, что есть в Приднестровье, что мы будем встречаться с Пушилиним. Потому что это субъективизация. То, что вот эта инспекция – это уже инспекция с боевиками, простите меня", – сказал он.

По мнению Гармаша, инцидент может стать "одним из способов легитимизации".

"Если они действительно будут инспектировать наши позиции, то это уже признание их субъектности", – сказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ.

Он добавил, что во время последней встречи Трехсторонней контактной группы глава делегации России Борис Грызлов несколько раз повторял, что РФ – посредник, и она "примет любые договоренности" между делегациями "Л/ДНР" и Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 сентября состоялась встреча советников в "нормандском формате". Стороны обсудили режим тишины на Донбассе, обмен и доступ к пленным, а также новые раунды переговоров.

  • После завершения переговоров Андрей Ермак сказал, что их главным результатом стало продление режима перемирия на Донбассе.

  • Представитель России, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в свою очередь заявил, что пока не видит оснований для проведения нового саммита лидеров стран "нормандской четверки".

  • Также Козак сказал, что Верховная Рада якобы пересмотрит постановление о местных выборах в Украине касательно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

  • Глава украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников возразил россиянину. Он отметил, что такого обещания на встрече украинская сторона не давала.

  • По словам Владимира Зеленского, на встрече "точку во многих вопросах не поставили".

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