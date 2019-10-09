"Поверишь врагу – будешь хоронить друзей": ВСУ напомнили о кровавой подлости России

Террористы "ДНР" не разрешали хоронить погибших под Иловайском в 2014 году украинских воинов, и это пришлось сделать местным жителям спустя три дня после боя.

Об этом на странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Север" Елена Мокренчук, вспомнив об ужасных событиях тех дней.

"Я помню, как поверили врагу под Иловайском. Как местные со слезами просили украинских бойцов: "Мальчики, не выходите, вас там уже три дня россияне ждут, с пушками и танками. Вас убьют!" И как наши ребята успокаивали этих женщин, стариков: "Да нет, все будет хорошо, россияне пообещали нам зеленый коридор. Это военные, они же офицеры, они же пообещали..." – написала она.

Иловайск Donbass.live

После атаки террористов, по словам Мокренчук, вдоль дорог стояла сгоревшая военная техника, разорванный изнутри танк без дула, были рассыпаны обугленные банки тушенки.

"Мы три дня ездили на работу, объезжая мертвых ребят. Россияне не позволяли нам хоронить, и сами не хоронили. Было жарко, тела раздулись, началась вонь... Мы уже не спрашивали разрешения, собрали их и похоронили. Нарезали жердей в посадке, связали крестом, чтобы обозначить могилы.

Русские молча смотрели на нас, когда проезжали по дороге. Они каждый день ездили по селам – искали наших мальчиков, которые разбежались после бойни", – процитировала пресс-секретарь местных жителей. "У здоровых мужиков тряслись руки", – добавила она.

"Поверишь врагу – будешь хоронить друзей. Послушаешься того, кто пришел тебя убить, – будешь выть на кладбище, над свежими могилами. В лучшем случае. Или будешь лежать рядом. В том же поле", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с жуткими откровениями защитника Украины о том, каким пыткам подвергались воины ВСУ со стороны террористов "ДНР" во время Иловайского котла.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека установило, что часть украинских защитников убили в 2014 году под Иловайском в тот момент, когда они были лишены боеспособности, а выживших подвергали жестоким пыткам.

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