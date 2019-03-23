"Или война, или…" Цимбалюк рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса — продолжения боевых действий или ожидания распада России.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью каналу Sobinews, которым он поделился в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Русские с оккупированных территорий просто так не уйдут. И это надо осознавать и понимать. Возвращение оккупированных территорий в комплексе возможно только в случае непосредственно боевых действий, то есть войной с Россией. Это первый вариант. И второй вариант — это надо ждать, когда рано или поздно они будут переживать события, аналогичные тому, которые мы переживали в 1991 году вместе", — сказал он.

Вместе с тем, Цимбалюк добавил, что он не готов спрогнозировать, когда Россия распадется. Ведь этого и вовсе может никогда не произойти или же наоборот произойдет в течение ближайших десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России. Однако ей есть смысл активно меняться и становиться сильнее самой, чтобы противостоять агрессору.

Также журналист считает, что абсолютную нормализацию отношений с Россией не застанет как минимум несколько следующих поколений украинцев. Страна-агрессор продолжит настаивать на том, чтобы сделать из Украины раскаивающегося подданного, который посмел подняться против нее.

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