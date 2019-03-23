|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Или война, или…" Цимбалюк рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

2.5тЧитать материал на украинском

Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса — продолжения боевых действий или ожидания распада России.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью каналу Sobinews, которым он поделился в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Русские с оккупированных территорий просто так не уйдут. И это надо осознавать и понимать. Возвращение оккупированных территорий в комплексе возможно только в случае непосредственно боевых действий, то есть войной с Россией. Это первый вариант. И второй вариант — это надо ждать, когда рано или поздно они будут переживать события, аналогичные тому, которые мы переживали в 1991 году вместе", — сказал он.

Новости
''Когда развалится Россия?'' Цимбалюк предостерег Украину от обманчивых прогнозов

Вместе с тем, Цимбалюк добавил, что он не готов спрогнозировать, когда Россия распадется. Ведь этого и вовсе может никогда не произойти или же наоборот произойдет в течение ближайших десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что в обозримом будущем Украине не стоит ждать развала России. Однако ей есть смысл активно меняться и становиться сильнее самой, чтобы противостоять агрессору.

Также журналист считает, что абсолютную нормализацию отношений с Россией не застанет как минимум несколько следующих поколений украинцев. Страна-агрессор продолжит настаивать на том, чтобы сделать из Украины раскаивающегося подданного, который посмел подняться против нее.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
11
Смешно
19
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Делаю вывод из умозаключений ушастого идиота...никогда
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гарев Игорь
Гарев Игорь
Вот када ЦЫмбалюк помре, - а так выходе из его умозаключений. Тагда новые Цымбалюки вспомнят, шо говорил их предшественник. Поподъедаются в Рашке лет так несколько десятков . А Там смотри амеры с рускими в десна вже целоваться будуть и вопрос сам собой решиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Samsonov Artur
Samsonov Artur
Есть ещё третий вариант, самый вероятный. Прилетят инопланетяне и вернут вам Крым и Донбасс. Надо ждать и верить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения