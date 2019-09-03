"Ихтамнет?" В России похоронили террориста "ДНР". Фото оккупанта

В Сысерти Свердловской области (Россия) похоронили 23-летнего террориста "ДНР" Никиту Дубинова ("Шаха"). Его ликвидировали защитники Украины 9 августа.

Об этом сообщает российское издание ZNAK, ссылаясь на информацию уральского отделения "Союза добровольцев Донбасса" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"9 августа в Новоазовском районе "ДНР" погиб Никита Дубинов, позывной "Шах" из города Сысерть Свердловской области. Никита получил ранение в печень, до госпиталя парня доставить не успели", – говорится в сообщении паблика оккупантов.

О том, как ликвидированный террорист попал на территорию Украины, в интервью сысертской газете "Маяк" рассказала его сестра Людмила Деревянко.

Террорист "Шах" из Свердловской области "Маяк"

"Никита родился и вырос в Сысерти. Учился вначале в школе № 15, а когда она закрылась на ремонт, в школе № 14. 10 и 11 классы оканчивал на вечерней смене. Призвали в армию. Проходил службу в войсках ВМФ, на корабле дальнего плавания. Вернулся со службы в 2015 году. Получил среднее специальное образование с допуском работы на экстремальной высоте. Но на гражданке пробыл не долго. Отправился "служить за Родину" по контракту", – призналась она.

Где именно "служил" брат, Деревянко не уточнила, но на его странице в "ВКонтакте" есть несколько фотографий в форме морской пехоты ВМФ. Один из снимков сделан на фоне 336-й отдельной гвардейской бригады ВМФ РФ, расквартированной в городе Балтийске и являющейся подразделением Балтфлота.

Командир группы, в которой Дубинов воевал в "ДНР", уточнил, что погиб он на той же самой позиции, где в июне ранило его самого, – она называется "Рассвет".

Террорист "ДНР" Никита Дубинов ZNAK

"В зоне ответственности нашего отряда данная позиция самая вытянутая, то есть может простреливаться противником с трех сторон. С флангов нас прикрывают позиции соседей. Группа противника из шести-восьми человек прошла к нашей позиции с левого фланга почти в тыл. Соседи, мягко говоря, их прозевали. Была ночь, пользуясь складками местности, группа противника прошла незамеченной мимо позиции наших соседей слева. Не дошла до наших позиций каких-то 150 метров, и была обнаружена именно Никитой. Завязался бой. Группа, пользуясь рельефом, отошла. А через три часа вернулась, и соседи опять их прозевали", – рассказал террорист о ликвидации своего подчиненного.

"Само место не давало возможности полностью просмотреть ложбинку, заглянуть за бугор, за которым укрывалась и вела бой группа противника. Стрелковым вооружением поразить в ночном бою группу было крайне сложно. Решили поразить их с помощью автоматического гранатомета. И на этом моменте Никита принял для себя смелое решение: полезть на дерево и скорректировать гранатомет. Снял с себя средства индивидуальной бронезащиты, взял тепловизор и полез на дерево. Скорректировать так и не смог: снайперским огнем противника был убит", – добавил оккупант.

Террорист "ДНР" Никита Дубинов на Донбассе ZNAK

Примечательно, что на еще одной странице террористов "Русский патриот" в соцсети "ВКонтакте" 2 сентября были опубликованы уточненные данные, согласно которым за август в "ДНР" при различных боестолкновениях погибли 35 российских оккупантов. Дубинов числится там под № 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным офицера ВСУ, полковника Анатолия Штефана (Штирлица) в августе российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли 40 человек личного состава убитыми и еще 55 боевиков из-за серьезных ранений.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!