"Их минимум трое": экс-главарь "ДНР" Гиркин заявил о клонах Путина

Один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин заявил, что у президента России Владимира Путина сейчас есть несколько двойников.

Свою теорию он выдвинул на пресс-конференции в России, где ему задали вопрос о том, где поставить точку в предложении "Путина казнить нельзя помиловать". Фрагмент его выступления показали в эфире канала Sobinews во время интервью с украинским журналистом Романом Цимбалюком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"А какого из них? Их сейчас показывают, как минимум, троих. Сто процентов уверен, Путина будет свергать не народная революция — Путина будет свергать его собственное окружение", — сказал преступник.

Однако Цимбалюк отнесся к такой версии Гиркина крайне скептически, подчеркнув, что в России не имеет смысла искать двойников правителю.

"Что касается двойников, тройников, я не сторонник вот этих безумных идей о том, что есть какой-то вселенский заговор, фабрика, где штампуют Путиных. Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством. Не может быть по-другому", — считает украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе пользователи сети подметили, что раньше президент России Владимир Путин свободно владел немецким языком, однако на свадьбе главы МИД Австрии эти знания куда-то улетучились. В этой связи они заявили, что на свадьбе побывал "банкетный вариант" Путина.

В декабре сеть озадачило выступление Путина на коллегии Минобороны РФ. Журналист Саша Сотник усомнился в том, что слышит на записи действительно голос президента России.

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