"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Фейк космонавтки, героя России Елены Серовой о том, что она якобы лично видела с борта МКС, как украинские войска бомбили мирных жителей Донбасса, вызвал ажиотаж сети.

Так, заявление депутата Госдумы РФ, которое она сделала на заседании ПА ОБСЕ, рассмешило пользователей.

"Редкий случай дальнозоркости в офтальмологии. Нобелевка. Космонавтка Серова видит невидимое", – отметил один из блогеров на странице в Twitter.

Елена Серова АиФ

"Глаз-алмаз", "И визитка Яроша там еще на земле валялась", "Видимо, на фоне кислородного голодания в мозгу (если у нее он есть) начались галлюцинации", "Это происходит, когда хочешь выслужиться перед властью, а ума хватает только на такие бредовые истории", – шутят в сети.

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Елена серова высматривает чо там у хохлов pic.twitter.com/2sFH8wlLTO — ninoroff voldemar (@goodvoldemar) July 8, 2019

Космонавта Елена Серова в Википедии pic.twitter.com/HIXKEYWbGI — Donetskii partizanen (@IDemokrator) July 8, 2019

Російська депутат-космонавт Олена Сєрова (рос. Елена #Серова) на ПА #ОБСЄ виступила з сенсаційною заявою про #Донбас і її гострий зір. Спойлер: її бомбануло від аналітичного звіту #InformNapalmhttps://t.co/SlCG4h5yA8 pic.twitter.com/gmjfB8FPZR — Roman Burko (@newsburko) July 8, 2019

Космонавтка Серова Елена,

С перигея входя в апогей,

Лично видела тяжести плена,

Героической тёзки своей pic.twitter.com/XPlbMGIXM1 — СвійСередСвоїх (@SviySeredSvoih) July 8, 2019

И Елена Серова сравнивает счёт! 1:1 pic.twitter.com/Xlz8XYwQJD — Badamshin (@badamshin_s) July 8, 2019

Елена Серова еще до того, как у нее на голове поселился мозговой паразит pic.twitter.com/g4872bHOjl — Evgеnу Рriкhоdко (@Prikhodko_Ev) July 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова высмеяла бредовый фейк террористов "ЛНР" о том, как бойцы ВСУ якобы заставляли жителей оккупированных территорий топтать флаг псевдореспублики.

Также российские пропагандисты оскандалились нелепой ложью о том, что воины Вооруженных сил Украины массово стали исповедовать идеологию нацизма. В этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.

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