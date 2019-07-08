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"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

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Фейк космонавтки, героя России Елены Серовой о том, что она якобы лично видела с борта МКС, как украинские войска бомбили мирных жителей Донбасса, вызвал ажиотаж сети.

Так, заявление депутата Госдумы РФ, которое она сделала на заседании ПА ОБСЕ, рассмешило пользователей.

"Редкий случай дальнозоркости в офтальмологии. Нобелевка. Космонавтка Серова видит невидимое", – отметил один из блогеров на странице в Twitter.

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Елена Серова

Елена Серова

АиФ

"Глаз-алмаз", "И визитка Яроша там еще на земле валялась", "Видимо, на фоне кислородного голодания в мозгу (если у нее он есть) начались галлюцинации", "Это происходит, когда хочешь выслужиться перед властью, а ума хватает только на такие бредовые истории", – шутят в сети.

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

"И визитку Яроша увидела?" Фейк российской космонавтки о Донбассе вызвал ажиотаж в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова высмеяла бредовый фейк террористов "ЛНР" о том, как бойцы ВСУ якобы заставляли жителей оккупированных территорий топтать флаг псевдореспублики.

Также российские пропагандисты оскандалились нелепой ложью о том, что воины Вооруженных сил Украины массово стали исповедовать идеологию нацизма. В этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Россия
Теги
соцсетифейкипропагандаОБСЕНовости РоссииУкраина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А чё вы ржёте, там таких 87%
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