МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Хуг рассказал, сколько времени нужно на прекращение войны на Донбассе

4.7тЧитать материал на украинском

Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за один час, а нарушают условия отвода оружия обе стороны.

Такое заявление сделал первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в комментарии изданию "Голос Америки". По его мнению, на полное завершение конфликта на востоке Украины, после окончания войны, уйдет гораздо больше времени.

Он пояснил, что разминирование территорий станет сложной и срочной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики растянутся на длительное время. Хуг напомнил, что от мин даже во время затишья гибнут дети.

Новости
ВСУ жестко поставили на место ''Л/ДНР'' на Донбассе: есть убитые

"Те, кому сейчас по 10 лет, не помнят, какой была жизнь до конфликта. Они знают только насилие, опасную нестабильность, лишения. Возможно они потеряли близких. Через еще 5 лет такой ситуации им будет по 15", – отметил он.

По наблюдениям Хуга, обе стороны нарушают условия отвода оружия. В частности, на подконтрольной украинским властям территории – 45%, на оккупированной территории – 55% случаев.

"Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, ведущие к неподконтрольному участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с людьми в плену у украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, участвовавших в боях, прибывая в Украину в системе ротации", – сказал он.

Хуг видит миссию наблюдателей ОБСЕ в фиксации фактов без оценки.

"Эти тысячи отчетов также будут частью материалов для историков, которые будут смотреть на этот конфликт через 10, 20 лет. Все отчеты и дальше будут доступны. Они станут свидетельствами для тех, кто потерял близких, кто получил ранения в этом конфликте", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хуг уходит в отставку с 31 октября. Новым первым заместителем главы СММ станет Марк Этерингтон, который сейчас занимает пост заместителя главы миссии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Александр Хуг
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
12
9
Смешно
0
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
А ещё Хуг в конце сказал: "Пусть те, кто обещал покончить с войной на Донбассе, выполнят своё обещание!" Только Порошенко в своих предвыборных обещаниях заявлял об завершении боевых действий на Донбассе за две недели.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Читаем Минские соглашения и начинаем выполнять.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Кожедуб Руслан, Тебе бы ещё на Марс слетать... Больше дрочи, а то вафли твой мозк залили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Кожедуб Руслан, бугагагагагага)))... Вот тебя штырит то...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги