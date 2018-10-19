Хуг рассказал, сколько времени нужно на прекращение войны на Донбассе

Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за один час, а нарушают условия отвода оружия обе стороны.

Такое заявление сделал первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в комментарии изданию "Голос Америки". По его мнению, на полное завершение конфликта на востоке Украины, после окончания войны, уйдет гораздо больше времени.

Он пояснил, что разминирование территорий станет сложной и срочной задачей, а восстановление разрушенного и возрождение экономики растянутся на длительное время. Хуг напомнил, что от мин даже во время затишья гибнут дети.

"Те, кому сейчас по 10 лет, не помнят, какой была жизнь до конфликта. Они знают только насилие, опасную нестабильность, лишения. Возможно они потеряли близких. Через еще 5 лет такой ситуации им будет по 15", – отметил он.

По наблюдениям Хуга, обе стороны нарушают условия отвода оружия. В частности, на подконтрольной украинским властям территории – 45%, на оккупированной территории – 55% случаев.

"Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, ведущие к неподконтрольному участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с людьми в плену у украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, участвовавших в боях, прибывая в Украину в системе ротации", – сказал он.

Хуг видит миссию наблюдателей ОБСЕ в фиксации фактов без оценки.

"Эти тысячи отчетов также будут частью материалов для историков, которые будут смотреть на этот конфликт через 10, 20 лет. Все отчеты и дальше будут доступны. Они станут свидетельствами для тех, кто потерял близких, кто получил ранения в этом конфликте", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хуг уходит в отставку с 31 октября. Новым первым заместителем главы СММ станет Марк Этерингтон, который сейчас занимает пост заместителя главы миссии.