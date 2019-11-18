''Хотели защитить карьеру и расследовать еще 20-25 лет!'' Рябошапка сделал громкое заявление по делам Майдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей.

В то же время он заверил, что эти дела не будут "похоронены". Об этом генпрокурор рассказал в интервью Kyiv Post.

По его словам, до того, как он вступил в должность, прокуратура в течение пяти лет проводила расследование убийств на Майдане, однако не показала почти никаких результатов.

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Руслан Рябошапка

"Они были заинтересованы в расследовании этих дел как можно дольше, чтобы защитить свою карьеру. Мы потратили 170 миллионов гривен только на заработную плату прокуроров по этим делам", – сказал Рябошапка, добавив, что прокуроры якобы были бы не против еще на 20-25 лет затянуть эти расследования.

Он отметил, что нераскрытие убийств на Майдане демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты. Однако заверил, что "не собирается похоронить все эти дела".

Генпрокурор подчеркнул, что его особенно беспокоят нераскрытые убийства более 100 демонстрантов во время так называемой кульминации 100-дневной Революции Достоинства. Ведь среди них есть много сотрудников силовых органов, которые, однако, уже давно смогли выехать за границу.

"Убийства – важнейшие случаи. Мне жаль, что мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с ними... Очень много подозреваемых из милиции и полиции, некоторые люди, связанные с Майданом, подозреваемые – заместители министров или министры. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом", – добавил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2019 года правозащитники семей Небесной Сотни обратились к украинским властям с требованием безотлагательно создать в структуре ГБР отдельное управление, которое будет заниматься делами Евромайдана. Они опасаются, что следствие может просто остановиться.

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановится на неопределенное время. Причина в том, что Рада так и не проголосовала за необходимые правки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Поэтому органы прокуратуры потеряют следственные функции, после чего дела Майдана перейдут в НАБУ и ГБР.

21 ноября 2019 года Украина будет отмечать шестую годовщину начала протестов в Киеве, которые получили название Евромайдан. В результате отдельные акции переросли в революцию Достоинства. За все время протестных акций силовики убили почти 100 человек.

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