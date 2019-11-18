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18 ноября • обновлено в 11:12
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''Хотели защитить карьеру и расследовать еще 20-25 лет!'' Рябошапка сделал громкое заявление по делам Майдана

3.1т
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей.

В то же время он заверил, что эти дела не будут "похоронены". Об этом генпрокурор рассказал в интервью Kyiv Post.

По его словам, до того, как он вступил в должность, прокуратура в течение пяти лет проводила расследование убийств на Майдане, однако не показала почти никаких результатов.

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Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

"Они были заинтересованы в расследовании этих дел как можно дольше, чтобы защитить свою карьеру. Мы потратили 170 миллионов гривен только на заработную плату прокуроров по этим делам", – сказал Рябошапка, добавив, что прокуроры якобы были бы не против еще на 20-25 лет затянуть эти расследования.

Он отметил, что нераскрытие убийств на Майдане демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты. Однако заверил, что "не собирается похоронить все эти дела".

Генпрокурор подчеркнул, что его особенно беспокоят нераскрытые убийства более 100 демонстрантов во время так называемой кульминации 100-дневной Революции Достоинства. Ведь среди них есть много сотрудников силовых органов, которые, однако, уже давно смогли выехать за границу.

"Убийства – важнейшие случаи. Мне жаль, что мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с ними... Очень много подозреваемых из милиции и полиции, некоторые люди, связанные с Майданом, подозреваемые – заместители министров или министры. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом", – добавил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Темы
Расстрелы на Майдане Евромайдан Небесная Сотня
Персона
Руслан Рябошапка
Теги
Революция Достоинства расследование Офис генерального прокурора Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Убийство 2 мая в Одессе расследуйте!!!!!!!!!
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фил филька
фил филька
недавно услышал историю об одной женщине которая в списке небесной сотни. она была со справкой из психушки (ну это ладно - парубий ваще премьером был) и погибла от гангрены поранив палец при открывании консервной банки! и это герой небесной сотни) майдановцы как вы умудрились облапошить огромную страну и миллионы украинцев - я не понимаю)))
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фил филька
фил филька
но стоит канеш отдать вам должное - облапошили таки. и потом целых пять лет им спагетти по ушам развешивали)
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Хо Хол
Хо Хол
Ну, а как иначе? Убийцы будут расследовать свои преступления?
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