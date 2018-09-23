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Хотели сжечь фермера с семьей: Украину накрыла волна жестоких нападений 

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В Украине все чаще фиксируются жестокие нападения на фермеров и рейдерские захваты сельхозпредприятий.

Как сообщает ТСН, Генпрокуратура заявила о 400 нападениях рейдеров в селе. А убыток от преступлений составляет 7 млрд грн в год.

Подобные случаи происходят в разных регионах. Один из самых вопиющих случился в Николаевской области. Там в дом, где живет один из местных фермеров с семьей, неизвестные бросили четыре коктейля Молотова. Фермеры объединились с полицией, перекрыли все дороги и поймали преступников.

По словам руководителя ОО "Бизнес-Варта" Ольги Матвиивой, рейдерские атаки разделяются на интеллектуальные и силовые. Преступники либо подделывают документы и используют мошеннические схемы, или прибегают к услугам вооруженных титушек.

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"Много пострадавших от рейдерства – это фермеры. К сожалению, мало из них обращается к профессиональным юристам. Человек себе знает, что должен посеять, удобрить, скосить вовремя, чтобы дождь не пошел. А он думает, что он защищен государством. А оказывается, ему надо мониторить законодательство, начинать день с двух сайтов, первое – это государственный реестр – тем кто не грабит, и сайт Министрества юстиции. Потому что возможно кто-то у него хочет забрать право аренды земельных участков. И уже подал на него жалобу", - отметила Матвиива.

А в Киевской области в с. Масловка урожай подсолнечника собрали рейдеры. Бывшие арендаторы возобновили право аренды земли, но суд не давал разрешения на сбор и вывоз урожая. Убытки хозяйства составляют 18 млн грн.

"Выбегают вооруженные люди на поле. Блокируют наши комбайны. В балаклавах и с оружием. Угрожая нашим сотрудникам, комбайнерам, трактористам, блокируют нашу технику. Полиция подключается к блокированию. Эти мальчики в спортивных костюмах тихонько пропадают", - отметил юрист агрохолдинга Юрий Шпак.

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В Министерстве юстиции дважды в неделю проводит заседания антирейдерская комиссия. Замминистра Елена Сукманова отметила, что в минувшем году был решен вопрос по 600 жалобам и более 10 тыс. га удалось вернуть законным арендаторам. Процесс длится 30 дней, за которые незаконно захваченный урожай и предприятие можно продать.

В агрохолдинге "Павлоградзернопродукт" сообщили, что к ним поступают сообщения якобы от следователя ГПУ с требованием предоставить документы о сотрудничестве с международными зернотрейдерами за несколько лет. Контрагенты увидели неточности в предоставленном решении Печерского райсуда Киева и направили запрос в суд.

"Печерский суд написал им в ответ письмо, что судебное решение по данному номеру не выносилось. И решение такое не принималось. И копия решения имеет признаки подделки", - сообщил замдиректора агрорхолдинга Кирилл Бондаренко.

В прокуратуре также ничего не знают об этом. Правдивой была только фамилия следователя. После этого рейдеры еще трижды пытались навредить работе предприятия с помощью поддельных решений судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября стало известно, что на Харьковщине рейдеры не пустили на работу около 100 работников элеватора. В рейдерском захвате участвовали ветераны АТО.

В результате во время разборок подстрелили блогера и активиста Кирилла Яковлева.

Читайте все новости по теме "Рейдерство" на OBOZREVATEL.

Тема
Рейдерство
Место
Украина
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Николаев Олег
Николаев Олег
Скоро всё будет принадлежать американским латифундистам, и все фермеры закончатся. И проблем не будет.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да это куйня всё. Скоро урожай кончится и никто ничего больше захватывать не будет... до следующего года. СУХС, вислоухие, СУХС.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну и правильно, раз буржуи-фермеры не хотят добровольно платить героям АТО дань, пусть герои забирают свои деньги силой. Они их заслужили, они жизни отдавали в борьбе с монголо-буряццкими танкистами. Слава самой великой нации и смерть ворогам и фермерам!
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