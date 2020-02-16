"Вся Донецкая область была бы нашей": главарь "ДНР" рассказал, как террористы бежали от ВСУ

Главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский расказал, как сразу 90 наемников Путина без предупреждения сбежали от украинских защитников в районе Авдеевки на Донбассе.

Подробностями он поделился в интервью "Комсомольской правде". По словам террориста, "договорняков" не было, и побег "войск" стал полной неожиданностью.

"Было настоящим сюрпризом, когда 90 человек "ополчения" вышли из Авдеевки. Накануне мы их даже усилили разными видами вооружения. Они жаловались, что центральный штаб, тогда возглавляемый министром обороны Стрелковым, плохо их снабжает. Мы не смотрели – наше подразделение – не наше, у нас стояли общие задачи – не допустить противника, потому делились. И вдруг они оставили Авдеевку, ссылаясь на распоряжение центрального штаба. Кстати, тогда вполне серьезно штабом рассматривались перспективы отхода к границам Донецка, обрезание окраин Донецка, оставление Петровского района и Трудовских", – вспомнил он.

Ходаковский рассказал, как террористы бежали от ВСУ

По словам Ходаковского, процессами никто не управлял и в рядах террористов "не было никакой стройности".

"Мы же тогда действовали автономно, исходя из своих возможностей. Шел процесс, когда более мелкие подразделения вливались в крупные, где была уже выстроена система снабжения и обеспечения. Они сохраняли свое управление, но уже подчинялись каким-то общим требованиям, чтобы выполнять определенные общие задачи", – поделился наемник.

"Но я хочу сказать, что если бы все те, кто ходил по улицам Донецка и захватывал здания, записались бы в ряды "ополчения", то не только Авдеевка, но и вся Донецкая область была бы нашей. Даже если бы на это решились хотя бы половина из них. Громить власть и воевать за Родину – оказалось разными понятиями. Увы, люди некоторых категорий настроены больше на разрушение, чем на созидание", – выдал главарь террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

Также он выдал заявление о том, что "Л/ДНР" "своими жертвами защищают Россию от конфликта".

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