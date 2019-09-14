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15 сентября • обновлено в 00:50
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"Херой Дырляндии": "ДНР" объявила в розыск опасного террориста

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Так называемое Министерство внутренних дел "ДНР" объявило в розыск террориста "республики" по подозрению в убийстве.

Речь идет об Иване Иванове, уроженце российского Краснодарского Края, который жил в Горловке (Донецкая область), сообщил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Известно, что мужчина воевал против Украины в 3-й отдельной мотострелковой бригаде "ДНР" "Беркут".

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Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

joinfo.ua

"Иванов Иван (прямо исконно скрепное) в 3 ОМСБр спокойненько в должности командира отделения разведки, а потом бац, и братушани в розыск за убийство подали. Вот такие они, херои Дырляндии", – написал Штефан.

"Скоро сказочке будет конец, как всегда отминусят при задержании", – добавил он.

Иван Иванов

Иван Иванов

Миротворец

"Херой Дырляндии": "ДНР" объявила в розыск опасного террориста

Скриншот

"Херой Дырляндии": "ДНР" объявила в розыск опасного террориста

Скриншот

"Херой Дырляндии": "ДНР" объявила в розыск опасного террориста

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса фотографии
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