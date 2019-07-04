Грядет наступление? Террористы пошли на новую подлость на Донбассе

С начала текущих суток 4 июля по состоянию на 12:00 террористы на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинской армии, из-за чего ранен один боец ВСУ.

В Минобороны отметили, что боевики проводили обстрел 120-мм минометами вблизи Новгородского. За 35 минут со стороны оккупированной Горловки террористы выпустили восемь мин.

"С 4:40 до 6:20 российские наемники по два раза обстреляли позиции ВСУ в районах Крымского (с 122-мм артиллерии и 82-мм минометов) и Новотошковского (с 122-мм артиллерии, 120-мм миномета и станковых противотанковых гранатометов)", – говорится в сообщении.

Около Луганского боевики также применяли 120-мм минометы, станковые противотанковые и автоматические гранатометы. С 7:20 до 7:40 со стороны оккупированного Первомайска боевики выпустили шесть мин калибра 120 мм и 2 мины калибра 82-мм по украинским позициям возле Попасной.

Сводка ООС Минобороны

На донецком направлении оккупанты провели 20-минутный обстрел с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам ООС. Еще один 20-минутный обстрел захватчики устроили возле Лебединского, применив крупнокалиберные пулеметы.

Потери террористов в результате ответного огня со стороны украинских войск уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" пожаловались на потери в своих рядах в результате разгрома позиций силами Операции Объединенных сил.

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