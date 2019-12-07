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7 декабря • обновлено в 14:07
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"Гражданская война?" Массовую переброску войск России в Украину показали на видео

1.4т
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В сети показали видео массового переброса войск России в Украину. Более двухсот человек в 2014 году отправили в Луганскую область, где "официально россияне не воюют".

Сюжет российского телеканала ТВ-2 пятилетней давности опубликовал журналист и блогер Денис Казанский на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В сюжете говорится, что только в этот раз из Томска едет 30 человек, а из Барнаула поехало 200. Такая "гражданская война". Полезно пересмотреть перед нормандскими переговорами", - написал он.

Скриншот

Скриншот

Сюжет телеканала ТВ-2

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На видео показывают, как разведчики, штурмовой отряд и другие военные готовятся к пятичасовой поездки на украинскую территорию. С собой они везут снаряжение и продукты питания.

"Происходящее кажется нереальным, ведь официально россияне на чужой войне в чужой стране не воюют. А вот про добровольцев говорят в открытую. Но чтобы была такая организованная отправка...", - говорит журналист за кадром.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Москве назвали провокацией международную мирную акцию Меджлиса, посвященную оккупированному Россией Крыму, и пообещали дать "отпор".

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Днепр
Теги
Россия - страна-агрессор Луганская область
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Шо? Опять?
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Нож Всвину
Нож Всвину
А что не Калоедус фотки выложил?
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