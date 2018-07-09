ГПУ провела обыски на винницкой ГФС и задержала ее главу

Генеральная прокуратура совместно с другими правоохранительными ведомствами проводят обыски в Государственной фискальной службе в Винницкой области.

Данный факт в комментарии УП подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, действительно проходят обыски. Проводит отдел "К" СБУ (отдел по борьбе с коррупцией. – Ред.) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры", – рассказала Сарган.

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При этом подробности следственных действий в прокуратуре пока не сообщают.

В то же время в Depo.ua со ссылкой на свои источники пишет, что обыски провели силовики из Житомира.

Также отмечается, что начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского задержали после обысков.

Примечательно, что в пресс-службе местной Фискальной службы информацию об обысках опровергли.

"Не происходит никакого обыска, никакого постороннего лица или работника другого ведомства в помещении нет. Люди работают, все в штатном режиме", – отметили в ДФС.

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