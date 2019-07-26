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"Готовят отправку в бригаду 200": террористы "ЛНР" слили план провокации против ВСУ

1.6т Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР" начали разгонять в сети информацию о том, что ВСУ якобы готовят "вброс" про массовые потери в рядах оккупантов для подрыва боевого духа.

Таким образом, они по сути подтвердили, что намерены устроить массовые убийствах в своих же рядах с целью дискредитации украинских защитников. Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующий скриншот с фейком боевиков.

Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ

Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ

Facebook Анатолия Штефана

"Ну, если эти олени сами такое написали, согласно анализу их предыдущих действий, они же приготовили провокацию и отправку своих же оккупантов в "200 бригаду" для информационной операции по дискредитации ВСУ и подразделений ОС. У них все просто: "Бабы еще нарожают", – объяснил он.

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Террорист "ЛНР"

Террорист "ЛНР"

"Телеканал 24"

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко внезапно заявил, что уже не имеет отношения к боевым действиям на оккупированном Донбассе и якобы стал "гражданским человеком".

Позднее между ним и офицером ВСУ Анатолием Штефаном завязался бурный спор, во время которого террорист разразился угрозами "прокатиться на танке по Крещатику".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ВСУ
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Опять Штирлиц! Как он заипал этот фантазер.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Турчинов козалуп, ты о полковнике Исаеве? А как тебе Шеленберг или Мюллер?Может Скубеевские или Кисилёвские фантазии тебе ближе?Ты,малыш,определись в своих предпочтениях.По мне,так майор Путин козалуп,так же,как и Турчинов.
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