"Готовят отправку в бригаду 200": террористы "ЛНР" слили план провокации против ВСУ

Террористы "ЛНР" начали разгонять в сети информацию о том, что ВСУ якобы готовят "вброс" про массовые потери в рядах оккупантов для подрыва боевого духа.
Таким образом, они по сути подтвердили, что намерены устроить массовые убийствах в своих же рядах с целью дискредитации украинских защитников. Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующий скриншот с фейком боевиков.
Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ
Facebook Анатолия Штефана
"Ну, если эти олени сами такое написали, согласно анализу их предыдущих действий, они же приготовили провокацию и отправку своих же оккупантов в "200 бригаду" для информационной операции по дискредитации ВСУ и подразделений ОС. У них все просто: "Бабы еще нарожают", – объяснил он.
Террорист "ЛНР"
"Телеканал 24"
Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко внезапно заявил, что уже не имеет отношения к боевым действиям на оккупированном Донбассе и якобы стал "гражданским человеком".
Позднее между ним и офицером ВСУ Анатолием Штефаном завязался бурный спор, во время которого террорист разразился угрозами "прокатиться на танке по Крещатику".
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