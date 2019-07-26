"Готовят отправку в бригаду 200": террористы "ЛНР" слили план провокации против ВСУ

Террористы "ЛНР" начали разгонять в сети информацию о том, что ВСУ якобы готовят "вброс" про массовые потери в рядах оккупантов для подрыва боевого духа.

Таким образом, они по сути подтвердили, что намерены устроить массовые убийствах в своих же рядах с целью дискредитации украинских защитников. Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующий скриншот с фейком боевиков.

Фейк террористов "ЛНР" о ВСУ Facebook Анатолия Штефана

"Ну, если эти олени сами такое написали, согласно анализу их предыдущих действий, они же приготовили провокацию и отправку своих же оккупантов в "200 бригаду" для информационной операции по дискредитации ВСУ и подразделений ОС. У них все просто: "Бабы еще нарожают", – объяснил он.

Террорист "ЛНР" "Телеканал 24"

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный террорист, "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко внезапно заявил, что уже не имеет отношения к боевым действиям на оккупированном Донбассе и якобы стал "гражданским человеком".

Позднее между ним и офицером ВСУ Анатолием Штефаном завязался бурный спор, во время которого террорист разразился угрозами "прокатиться на танке по Крещатику".

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