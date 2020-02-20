Готовят артиллерию: на Донбасс съехались российские кураторы

На временно оккупированной территории Донбасса российские войска устроили сборы командиров батальонов. Они проходят под руководством Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Как стало известно Главному управлению разведки, сборы стартовали 17 февраля. В сводке на сайте Министерства обороны Украины написали, что их целью оккупанты обозначили повышение уровня подготовки командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

"В ходе сборов оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии", – отметили в сообщении разведки.

Артиллерия X-True.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале февраля российская комиссия на Донбассе уже проверяла готовность террористов к применению артиллерийских подразделений с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов.

Все это отрабатывалось во взаимодействии с разведывательными подразделениями.

А 13 февраля стало известно, что террористы "Л/ДНР" устроили провокационные обстрелы позиций Объединенных сил, хвастаясь подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России.

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