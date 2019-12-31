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31 декабря • обновлено в 17:15
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Серо и пусто: появились показательные фото с предновогоднего Донбасса

1.8т
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В сети появились показательные фотографии из временно подконтрольного террористам города Горловка (Донецкая область).

Снимки в канун Нового года – во вторник, 31 декабря, – были опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka.

"Последние часы 2019-го. Предновогодняя Горловка выглядит так..." – подписал фото серого города автор поста. Отметим, что фотограф не запечатлел никаких праздничных украшений, а городские улицы пустуют.

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Иллюстрация. "ДНР"

Иллюстрация. "ДНР"

ДАН

"Благодаря русскому миру", "Машзавод, знакомый район. Следы обстрелов почти на каждом доме", – прокомментировали снимки пользователи сети.

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря

Горловка 31 декабря

facebook.com/nova.gorlivka

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Донецке и Луганске, временно подконтрольным террористическим "ДНР" и "ЛНР", зажгли главные новогодние елки-2020. Предлагаем посмотреть их фото и видео.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новый год Новости Донецка и Донецкой области Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Горловка
Теги
фотографии Новый Год-2020 Новости Донбасса Новости ДНР
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А фото точно сделано 31 декабря? Что то снега нет.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"Следы обстрелов почти на каждом доме"... а кто это сделал? а? почему люди целыми семьями погибали в своих квартирах от обстрелов украинской артиллерии? это разве русский мир? русский мир в Крыму, там все стороится, ремонтируется, и ни одной кклсволочи не позволят помешать мирному созиданию...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Донбасс тянет Украину в могилу. Порошенко хоть немного сопротивлялся,а те донбасуют всю Украину.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Владимирович Владимир, Украине надо декоммунизироваться, тогда только все станет на свои исторические национальные места...
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