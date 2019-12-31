Серо и пусто: появились показательные фото с предновогоднего Донбасса

В сети появились показательные фотографии из временно подконтрольного террористам города Горловка (Донецкая область).

Снимки в канун Нового года – во вторник, 31 декабря, – были опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka.

"Последние часы 2019-го. Предновогодняя Горловка выглядит так..." – подписал фото серого города автор поста. Отметим, что фотограф не запечатлел никаких праздничных украшений, а городские улицы пустуют.

Иллюстрация. "ДНР" ДАН

"Благодаря русскому миру", "Машзавод, знакомый район. Следы обстрелов почти на каждом доме", – прокомментировали снимки пользователи сети.

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Горловка 31 декабря facebook.com/nova.gorlivka

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Донецке и Луганске, временно подконтрольным террористическим "ДНР" и "ЛНР", зажгли главные новогодние елки-2020. Предлагаем посмотреть их фото и видео.

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