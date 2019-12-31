Серо и пусто: появились показательные фото с предновогоднего Донбасса

В сети появились показательные фотографии из временно подконтрольного террористам города Горловка (Донецкая область).
Снимки в канун Нового года – во вторник, 31 декабря, – были опубликованы в Facebook-сообществе Nova Gorlivka.
"Последние часы 2019-го. Предновогодняя Горловка выглядит так..." – подписал фото серого города автор поста. Отметим, что фотограф не запечатлел никаких праздничных украшений, а городские улицы пустуют.
Иллюстрация. "ДНР"
ДАН
"Благодаря русскому миру", "Машзавод, знакомый район. Следы обстрелов почти на каждом доме", – прокомментировали снимки пользователи сети.
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
Горловка 31 декабря
facebook.com/nova.gorlivka
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Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Донецке и Луганске, временно подконтрольным террористическим "ДНР" и "ЛНР", зажгли главные новогодние елки-2020. Предлагаем посмотреть их фото и видео.
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