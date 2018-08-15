"Голые и голодные": стало известно о новых издевательствах над детьми в Украине

В Харькове годовалый мальчик и двухлетняя девочка жили с нерадивыми родителями в заброшенной бане в полной антисанитарии.

Об этом передает местное издание Vgorode, ссылаясь на пользователя под ником "jenya_zub_" в Instagram. "К нам обратилась девочка и сообщила, что в заброшенной бане живут маленькие дети с алкашами и наркоманами, дети голые и голодные. Едем смотреть", — написал харьковчанин.

В помещении, где жили дети, было накурено и не убрано, они спали на грязных матрасах. Когда блогер вызвал полицию, горе отец не смог ответить на вопрос о дате рождения ребенка, но заявил, что ранее у его сожительницы забрали троих детей.

В пресс-службе патрульной полиции позже уточнили, что инцидент произошел на улице Тархова. На место были вызваны также сотрудники ювенальной превенции, Служба по делам детей и социальная служба.

Детей госпитализировали в больницу, а на 27-летнюю мать патрульные составили протокол по ч.1 ст 184 КУоАП ("невыполнение родителями обязанностей воспитания детей"). Судьбу малышей будут решать соцслужбы.

Напомним, недавно на Кировоградщине разгорелся скандал с семьей, которая морила голодом 4-летнего сына, доведя его вес до 7 кг при норме в 16 кг. Позже OBOZREVATELвыяснил, что отцом ребенка является местный депутат.