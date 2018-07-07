Стало известно, почему украинские военные дали Стрелкову уйти из Славянска

Командование Антитеррористической операции на Донбассе четыре года назад дало возможность покинуть Славянск банде Игоря Гиркина (Стрелкова), дабы не ввязываться в уличные бои и таким образом избежать значительных жертв среди мирного населения.

Об этом в эфире ObozTV заявил участник АТО и волонтер Мирослав Гай.

"Там небольшая группировка была, но вопрос в том, что если ввязываться с ними в уличные бои, то это были бы ужасные потери среди мирного населения. Поэтому дать возможность группировке Гиркина уйти было правильным решением. Кроме того, нужно помнить, что тогда Гиркин взял заложников. Они автобусами вывозили и детей, и женщин. В каких автобусах ехали боевики, было непонятно. Если останавливать, вступать в бой, то это погибло бы много людей", - уверен он.

По его словам, в этот момент отпустить их, войти в город, где уже была гуманитарная катастрофа, было намного правильней.

При этом ветеран АТО раскритиковал тех, кто упрекает руководство страны за такое решение.

"Тогда Google-картами не вся разведка могла пользоваться. Мы карты этих городов печатали на страницах тетрадей. На тот момент, извините, ты не мог связаться с соседним подразделением, потому что у тебя просто не было средств", - отметил Гай.

Также он рассказал, как местные жители тогда помогали силам АТО.

"Из Славянска люди рисковали жизнью, ходили в комендантский час и проверяли точки нахождения боевиков, чтобы четко нам сказать, что там нет гражданского населения", - подчеркнул волонтер.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, как изменился Славянск спустя 4 года после войны.