Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Есть военный принцип": АТОшник связал новое обострение на Донбассе с Сирией и США

1.2тЧитать новость на украинском

Новые обстрелы на Донбассе и активизация террористов "ДНР" и "ЛНР" могут быть реакцией Кремля на ракетные удары США в Сирии.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБР Глеб Бабич.

На вопрос о возможной связи между Донбассом и Сирией, военнослужащий ответил: "Мы ближе всего к ним, отыграться можно".

"Есть военный принцип, он правильный и простой. Если я ничего не могу сделать с тем противником, который меня атакует, я бью по тому, которого вижу. Мы в данной ситуации находимся в таком же положении, это вполне ожидаемо", - заявил участник АТО.

Новости
"Путин будет мстить за Сирию": Боровой рассказал, что ждет Украину

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.

После этого было зафиксировано обострение на Донбассе, украинские военные понесли потери.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.

Темы
Прямая трансляцияАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтКонфликт в СирииЭфиры Oboz TV
Персоны
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)Глеб Бабич
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook

Наши блоги