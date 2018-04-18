"Есть военный принцип": АТОшник связал новое обострение на Донбассе с Сирией и США

Новые обстрелы на Донбассе и активизация террористов "ДНР" и "ЛНР" могут быть реакцией Кремля на ракетные удары США в Сирии.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБР Глеб Бабич.

На вопрос о возможной связи между Донбассом и Сирией, военнослужащий ответил: "Мы ближе всего к ним, отыграться можно".

"Есть военный принцип, он правильный и простой. Если я ничего не могу сделать с тем противником, который меня атакует, я бью по тому, которого вижу. Мы в данной ситуации находимся в таком же положении, это вполне ожидаемо", - заявил участник АТО.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по Сирии в ответ на применение Асадом химического оружия против гражданских лиц.

После этого было зафиксировано обострение на Донбассе, украинские военные понесли потери.