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Главарь "ДНР" исчез при загадочных обстоятельствах: что известно

4.6тЧитать новость на украинском

На Донбассе внезапно исчез бывший "министр безопасности ДНР" Александр Ходаковский.

Как утверждает "Диалог", конкурент главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко по неизвестным причинам был вынужден бежать с Донбасса.

Сообщается, что Ходаковский имеет гражданство Израиля, куда он якобы уже и уехал.

11 числа он неожиданно пропал из социальных сетей и покинул Донецк. Позже была информация, что Ходаковский отправился в Москву для переговоров с куратором ОРДЛО, Однако она не подтвердилась.

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Напомним, Александр Ходаковский с ноября 2014 по 13 март 2015 года являлся "секретарем совета безопасности ДНР", а с мая 2014-го по июля того же года занимал пост "министр государственной безопасности ДНР".

Он известен тем, что регулярно выступал с резкими обвинениями "режима" главаря "ДНР" Александра Захарченко и хотел занять его место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о подготовке "покушения" на главаря "ДНР".

Персоны
Александр ХодаковскийАлександр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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