Главарь "ДНР" исчез при загадочных обстоятельствах: что известно

На Донбассе внезапно исчез бывший "министр безопасности ДНР" Александр Ходаковский.

Как утверждает "Диалог", конкурент главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко по неизвестным причинам был вынужден бежать с Донбасса.

Сообщается, что Ходаковский имеет гражданство Израиля, куда он якобы уже и уехал.

11 числа он неожиданно пропал из социальных сетей и покинул Донецк. Позже была информация, что Ходаковский отправился в Москву для переговоров с куратором ОРДЛО, Однако она не подтвердилась.

Напомним, Александр Ходаковский с ноября 2014 по 13 март 2015 года являлся "секретарем совета безопасности ДНР", а с мая 2014-го по июля того же года занимал пост "министр государственной безопасности ДНР".

Он известен тем, что регулярно выступал с резкими обвинениями "режима" главаря "ДНР" Александра Захарченко и хотел занять его место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о подготовке "покушения" на главаря "ДНР".