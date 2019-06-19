Гибель нардепа Тымчука: полиция назвала основные версии

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Это, в том числе, неосторожность, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Есть ряд рабочих версий, среди которых возможен несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также будут рассматриваться версии криминального характера", – сообщил он.

В момент смерти Тымчук находился в квартире не один. Показания его супруги, а также свидетельства соседей, собирает полиция.

Дмитрий Тымчук Facebook Dmytro Tymchuk

Спикер МВД Артем Шевченко также говорил, что будут рассматриваться версии убийства и самоубийства, пишет Hromadske.

Информация о гибели нардепа появилась 19 июня. По предварительной информации, Дмитрий Тымчук умер у себя дома в результате выстрела, который прозвучал во время чистки его наградного оружия.

Как писал OBOZREVATEL, первую версию смерти некоторые друзья погибшего сочли сомнительной, поскольку Тымчук хорошо разбирался в военном деле и должен был знать об опасности чистки заряженного оружия.

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