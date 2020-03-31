Гибель экс-владельца "Аваля": появились первые фото

Опубликованы первые фото с места ДТП, в котором погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг.

Снимки обнародовало издание УНН (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

На одном из фото видно разбросанные обломки и вещи из автомобиля на обочине дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг погиб в результате ДТП 31 марта на трассе Киев-Чоп. Вместе с ним погибла пассажирка Мария Шпиг, 1937 года рождения. Еще одна пассажирка Анна Волкова – госпитализирована.

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