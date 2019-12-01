Главная Новости
1 декабря • обновлено в 06:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Я вернусь": истории и фото воинов, отдавших жизнь за Украину в ноябре

1.1т
Читать материал на украинском

В разгар отвода войск на Донбассе Украина продолжала терять своих сыновей. В ноябре, защищая родину, на фронтах ООС отдали жизнь семь защитников. Еще трое воинов погибли в тылу - во время взрывов на артиллерийских складах в Балаклее.

Вечная память и слава тем, кто отдал жизнь за Украину.

В ноябре Украина понесла тяжелые потери

В ноябре Украина понесла тяжелые потери

Герман Бродников, старший солдат 92 ОМБр

Герман Бродников, 23 года

Герман Бродников, 23 года

Герман Николаевич Бродников (позывной Фриц) родился 28 марта 1996 года в г. Чугуев Харьковской области. Учился в Клугино-Башкировский гимназии. В 2015 году окончил Чугуево-Бабчанский лесной колледж, расположенный в пгт. Кочеток.

Решение пойти на войну принял после того, как на фронте погиб его отец. Герман подписал контракт – и с апреля 2016-го воевал на Донбассе. Служил наводчиком ПКМ механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, воевал в районе Марьинки и Авдеевки.

Побратимы вспоминают: Герман намеревался оставаться в Вооруженных Силах Украины до окончания войны – в память об отце, который погиб, защищая Украину.

18 октября Герман Бродников сделал предложение любимой девушке. Вскоре он собирался взять короткий отпуск, чтобы отпраздновать свадьбу. Оказалось - не суждено.

7 ноября вместе с товарищами Герман разгружал машину с лесом неподалеку от Авдеевки. В это время враг дважды прицельно выстрелил в грузовик из ПТУРа. 23-летний парень погиб на месте. Еще трое его сослуживцев получили серьезные ранения. Один из них на следующий день скончался в больнице.

"Герман Бродников был настоящим патриотом, верным другом и хорошим побратимом. Любил заниматься спортом, имел веселый и искренний характер. Молодой, счастливый, полный жизни и надежд на прекрасное будущее", - вспоминают о павшем воине его боевые побратимы.

У погибшего героя остались невеста, мама и сестра.

Новости
Террористы подло обстреляли ВСУ на Донбассе: количество жертв выросло

Геннадий Моторин, сапер механизированного батальона 92 ОМБр

Геннадий Моторин, 37 лет

Геннадий Моторин, 37 лет

Геннадий Анатольевич Моторин родился 8 января 1982 года в Краматорске Донецкой области.

С февраля этого года служил сапером в механизированном взводе 92 ОМБр.

Был одним из военнослужащих, получивших ранения во время обстрела из ПТУРа в полдень 7 ноября под Авдеевкой. Украинские военнослужащие разгружали машину с лесом у позиции "Шахта Бутовка", когда противник начал обстрел. Одна из двух выпущенных наемниками ракет попала прямо в "Урал", возле которого работали военные.

Тогда 23-летний Герман Бродников погиб на месте. Еще трое бойцов с ранениями различной тяжести были доставлены в больницу. Больше всего досталось Геннадию: у него были серьезные обширные ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей.

Врачи почти сутки боролись за жизнь Моторина. Однако спасти его не удалось: 8 ноября сердце 37-летнего Геннадия остановилось.

"Своей искренностью и открытостью заряжал побратимов", - говорят о нем в 92 ОМБр.

Родители Геннадия скончались.

У него остались две сестры и брат, а также 8-летний сын.

Новости
По ВСУ ударили ракетами: Украина понесла тяжелые потери

Юрий Хомик, солдат 14 ОМБр

Юрий Хомик, 57 лет

Юрий Хомик, 57 лет

Юрий Николаевич Хомик родился 1 ноября 1963 года во Владимире-Волынском Волынской области.

Солдат 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Служил по контракту. На службу был призван Владимир-Волынским объединенным районным военным комиссариатом 20 ноября 2017 года.

14 ноября Юрий Хомик получил огнестрельное пулевое ранение во время вражеского обстрела. Бойца доставили в больницу города Горское. Однако ранение оказалось несовместимым с жизнью: при осуществлении реанимационных мероприятий Юрий Хомик умер.

"Рука пророссийской гнилой мерзости отняла у родных дорогого человека, у нас – побратима и друга, у Родины – ее сына и воина... Покойся спокойно, брат, ты уже отвоевал свое, до последнего вздоха защищая Украину... А нам – продолжать то, что ты не завершил... Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!", – пообещали побратимы Юрия.

Павшему воину за две недели до гибели исполнилось 56 лет.

Похоронен Юрий Хомик в селе Зимное Владимир-Волынского района.

Новости
"Госпитали полные": Жданов заподозрил большие потери ВСУ на Донбассе

Артем Соколов, сержант 14 ОМБр

Артем Соколов, 32 года

Артем Соколов, 32 года

Артем Иванович Соколов родился 6 ноября 1987 года в Сущанах Кагарлицкого района Киевской области. В 2006 году закончил Ржищевский гуманитарный колледж, где получил диплом учителя трудов, черчения и физкультуры.

После срочной службы работал водителем и охранником на частных предприятиях. С 2012-го занимал должности водителя-экспедитора и менеджера по логистике на предприятии "Райське джерело".

В 2015-2016-м был мобилизован, принимал участие в АТО.

Незадолго до гибели подписал контракт с ВСУ. Служил в 1-й батальоне 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

Удостоен 5 негосударственных наград.

Погиб 16 ноября на Луганщине от смертельного пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Мама 32-летнего воина умерла. У Артема Соколова остались жена, дочь, сын и бабушка.

Новости
ВСУ обстреляли из пушек: Украина понесла потери на Донбассе

Евгений Коростелев, командир 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады

Евгений Коростелев, 41 год

Евгений Коростелев, 41 год

Фото Александра Клименко

Евгений Владимирович Коростелев родился 9 октября 1978 года в Сумах. Окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии. После окончания учебы служил в артиллерии 25 отдельной воздушно-десантной бригады, где прошел путь от командира взвода до командира самоходно-артиллерийского дивизиона.

На фронте – с первых дней войны. Занимал должность начальника артиллерии – заместителя комбрига 25 ОВДБр.

Участвовал в операциях по освобождению Лисичанска и Северодонецка Луганской области, а также в боях за Рубежное, Красный Лиман, Славянск, Краматорск, Дебальцево, Шахтерск, Углегорск, Нижнюю Крынку. Зимой-весной 2015 года прошел бои под Александровкой, Авдеевка, опытно, Водяным, "Зенитом". Под его руководством в январе 2015 года артиллерия бригады уничтожила много вражеской техники, живой силы и склады с артбоеприпасами в поселке Спартак. Сам офицер тогда получил контузию.

128 ОГШБр Коростелев возглавил в сентябре этого года – всего за несколько недель до гибели. Однако успел завоевать авторитет в именитой бригаде.

"Полковник Коростелев пришел к нам недавно, но сразу уверенно начал командовать Закарпатским Легионом. "Мы одна семья, одна большая 128-я семья", - эти его слова на совещании не оставляли никаких сомнений, что так и есть", - написали на странице бригады о павшем командире.

12 ноября, по официальной версии, комбриг Коростелев совершал обход позиций бригады в зоне ООС на мариупольском направлении. И подорвался на неизвестном взрывном устройстве. При взрыве пострадал еще один военнослужащий – командир взвода. Обоих раненых доставили в больницу в Харьков.

В результате взрыва полковник Коростелев получил множественные осколочные ранения конечностей и тяжелый травматический шок. Взрывом ему оторвало правую ступню и перебило левую голень. Состояние комбрига врачи оценивали как стабильно тяжелое, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Его подчиненный тоже получил множественные ранения, открытый перелом коленного сустава, его состояние медики оценивали как средней тяжести.

19 ноября, не смотря на все усилия медиков, в 4 утра сердце полковника Евгения Коростелева, который так и не пришел в себя, перестало биться. Как объяснял ведущий хирург Харьковского военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, взрыв нанес массированное тяжелое поражение легких. Именно это привело к развитию высокой гипертермии, которая и привела к смерти героя.

Похоронен 41-летний комбриг на Аллее Славы на Центральном кладбище Сум.

У него остались жена, дочь и сын.

Новости
Много ранений и травматический шок: стало известно о состоянии раненого на Донбассе комбрига

Богдан Шацкий, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка

Богдан Шацкий

Богдан Шацкий

Богдан Алексеевич Шацкий родился 11 января 1995 года в селе Михля Изяславского района Хмельницкой области.

Окончил Шепетовскую специализированную школу-интернат, затем учился в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Сразу после окончания академии отправился на Донбасс защищать Украину.

Погиб поздно вечером 22 ноября 2019 года – при исполнении служебных обязанностей. Официально обстоятельства смерти Богдана Шацкого не разглашались. По неофициальным данным командир батареи погиб во время ДТП.

"Богдан – это был самый светлый человек, которого я знал, который умел поддержать, мог дать совет, утешить и ценил жизнь. И всегда был рядом", – цитируют журналисты 5 канала слова товарища погибшего Михаила Феера.

"Веселый, был профессионалом своего дела. Нравился подчиненным и уважали его командиры. Это очень большая потеря для нас. Мы служили с ним в одном подразделении, 1 реактивном дивизионе. Классный был, очень хороший, очень искренний. Что бы ты ни попросил, он бы тебя не бросил в беде", – вспоминал во время прощания с Богданом еще один его побратим, Олег.

Это была четвертая ротация Богдана Шацкого в зону проведения ООС.

У воина осталась жена.

Новости
Осталась семья: на Донбассе погиб молодой командир ВСУ. Фото героя

Дмитрий Мовчан, сапер 91 ОПОЗ

Дмитрий Мовчан, 26 лет

Дмитрий Мовчан, 26 лет

Дмитрий Сергеевич Мовчан родился 8 августа 1993 года в Великой Писаревке Сумской области. Жил в городе Ахтырка.

Прапорщик, военнослужащий 91 ОПОЗ.

В 2016 году женился.

Погиб 15 ноября в результате взрывов боеприпасов на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами под Балаклеей на Харьковщине. Согласно официальной версии, в ходе загрузки остатков боеприпасов, которые должны были быть утилизированы, загорелся твердотопливный двигатель к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Это возгорание и повлекло за собой взрывы находящихся рядом боеприпасов.

В результате ЧП на месте погибли саперы Дмитрий Мовчан и его товарищ Денис Ярмак – обоим было по 26 лет. Еще 5 военнослужащих с ожогами и ранениями были доставлены в больницу. Один из них впоследствии скончался.

"Это был такой друг, которому звонишь посреди ночи и говоришь: Дима, мне надо. И он никогда не говорил, что у меня какие-то проблемы. Он говорил: все, мы сейчас, всегда был готов пойти на помощь в любое время дня и ночи", - вспоминал товарищ погибшего Виталий Вьюник.

"Прапорщик Мовчан второй контракт заканчивал. Он неоднократно принимал участие в разминировании и в Новобогдановке, и Балаклее. Участвовал международных миссиях – в Косово. Профессионал своего дела", - вспоминал о погибшем командир в/ч А 0563 Денис Дикий.

У 26-летнего Дмитрия Мовчана остались родители, жена и две дочери – полутора и трех лет.

Новости
Взрывы в Балаклее: в ГБР назвали причину трагедии

Денис Ярмак, сапер 91 ОПОЗ

Денис Ярмак

Денис Ярмак

Фото из соцсетей

Денис Николаевич Ярмак родился 6 февраля 1993 года.

Старший солдат 91 отдельного полка оперативного обеспечения. Погиб 15 ноября на месте во время взрывов на артиллерийской базе в Балаклее на Харьковщине

"Денис Ярмак – это водитель-сапер, который уже неоднократно был и в Лозовой, и в Новобогдановке, и в Калиновке. Где только взрывались склады, мы всегда была одни из первых", - рассказывал журналистам во время прощания с погибшими саперами в Ахтырке командир в/ч А 0563 Денис Дикий.

У погибшего военнослужащего осталась мама.

Новости
Трагедия в Балаклее: число погибших от взрыва увеличилось

Сергей Подуфалов, старший водитель 55 отдельного автомобильного батальона "Черный лес"

Сергей Подуфалов, 43 года

Сергей Подуфалов, 43 года

Сергей Викторович Подуфалов родился 28 декабря 1975 года в селе Ясиновое Александровского района Кировоградской области.

Старший солдат, старший водитель автомобильного взвода автомобильной роты 55-го отдельного автомобильного батальона "Черный лес"- как говорят его сослуживцы, один из лучших в батальоне. Служил по контракту.

При взрывах на артиллерийских складах в Балаклее получил тяжелые травмы и ожоги. Был доставлен в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Умер 17 ноября. Ему было 43 года.

У Сергея Подуфалова осталась жена и двое сыновей.

Новости
Осталась 3-летняя дочь: на Донбассе погиб молодой воин ВСУ. Фото героя

Алексей Капустян, 10 ОГШБр

Алексей Капустян

Алексей Капустян

Алексей Капустян (позывной Капуста) родился 18 октября 1993 года в селе Крынычки Гощанского района на Ривненщине.

На войне - практически с самого ее начала. Успел послужить во 2 отдельном батальоне территориальной обороны Ривненской области "Горынь", в 30 и 24 бригадах, в 130-м отдельном разведбате. В последнее время служил по контракту в 8 отдельном батальне 10 ОГШБр.

29 ноября Алексей Капустян вместе с побратимами обустраивал окопы. В этот момент в него и выстрелил вражеский снайпер. В соцсетях уточняют: пуля попала прямо в сердце.

Побратимы вспоминают: Алексей был настоящим воином, надежным побратимом. Имел обостренное чувство справедливости и тонкое чувство юмора. Очень любил животных.

"Это был идейный и отважный боец. Он действительно знал, что воюет за Украину. Его не интересовали деньги, должность, карьера. Только Украина была в его душе. Он днем копал окопы, а ночью стоял на посту. Он не жаловался на бытовые условия, а упорно воевал, воевал", - написал о погибшем воине журналист и доброволец Михаил Ухман.

Дома погибшего героя ждали мама и 3-летняя дочка.

Последний пост на странице Алексея в соцсети - это фото, на котором патронами выложено обещание: "Я вернусь".

Обещание, которое он уже не сможет выполнить.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
Темы
Война на Донбассе Пожар на военном складе в Балаклее
Место
Украина
Теги
погибли военные война Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Я вернусь" ... Вас ждут в военкомате ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги