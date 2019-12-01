"Я вернусь": истории и фото воинов, отдавших жизнь за Украину в ноябре

В разгар отвода войск на Донбассе Украина продолжала терять своих сыновей. В ноябре, защищая родину, на фронтах ООС отдали жизнь семь защитников. Еще трое воинов погибли в тылу - во время взрывов на артиллерийских складах в Балаклее.

Вечная память и слава тем, кто отдал жизнь за Украину.

В ноябре Украина понесла тяжелые потери

Герман Бродников, старший солдат 92 ОМБр

Герман Бродников, 23 года

Герман Николаевич Бродников (позывной Фриц) родился 28 марта 1996 года в г. Чугуев Харьковской области. Учился в Клугино-Башкировский гимназии. В 2015 году окончил Чугуево-Бабчанский лесной колледж, расположенный в пгт. Кочеток.

Решение пойти на войну принял после того, как на фронте погиб его отец. Герман подписал контракт – и с апреля 2016-го воевал на Донбассе. Служил наводчиком ПКМ механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, воевал в районе Марьинки и Авдеевки.

Побратимы вспоминают: Герман намеревался оставаться в Вооруженных Силах Украины до окончания войны – в память об отце, который погиб, защищая Украину.

18 октября Герман Бродников сделал предложение любимой девушке. Вскоре он собирался взять короткий отпуск, чтобы отпраздновать свадьбу. Оказалось - не суждено.

7 ноября вместе с товарищами Герман разгружал машину с лесом неподалеку от Авдеевки. В это время враг дважды прицельно выстрелил в грузовик из ПТУРа. 23-летний парень погиб на месте. Еще трое его сослуживцев получили серьезные ранения. Один из них на следующий день скончался в больнице.

"Герман Бродников был настоящим патриотом, верным другом и хорошим побратимом. Любил заниматься спортом, имел веселый и искренний характер. Молодой, счастливый, полный жизни и надежд на прекрасное будущее", - вспоминают о павшем воине его боевые побратимы.

У погибшего героя остались невеста, мама и сестра.

Геннадий Моторин, сапер механизированного батальона 92 ОМБр

Геннадий Моторин, 37 лет

Геннадий Анатольевич Моторин родился 8 января 1982 года в Краматорске Донецкой области.

С февраля этого года служил сапером в механизированном взводе 92 ОМБр.

Был одним из военнослужащих, получивших ранения во время обстрела из ПТУРа в полдень 7 ноября под Авдеевкой. Украинские военнослужащие разгружали машину с лесом у позиции "Шахта Бутовка", когда противник начал обстрел. Одна из двух выпущенных наемниками ракет попала прямо в "Урал", возле которого работали военные.

Тогда 23-летний Герман Бродников погиб на месте. Еще трое бойцов с ранениями различной тяжести были доставлены в больницу. Больше всего досталось Геннадию: у него были серьезные обширные ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей.

Врачи почти сутки боролись за жизнь Моторина. Однако спасти его не удалось: 8 ноября сердце 37-летнего Геннадия остановилось.

"Своей искренностью и открытостью заряжал побратимов", - говорят о нем в 92 ОМБр.

Родители Геннадия скончались.

У него остались две сестры и брат, а также 8-летний сын.

Юрий Хомик, солдат 14 ОМБр

Юрий Хомик, 57 лет

Юрий Николаевич Хомик родился 1 ноября 1963 года во Владимире-Волынском Волынской области.

Солдат 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Служил по контракту. На службу был призван Владимир-Волынским объединенным районным военным комиссариатом 20 ноября 2017 года.

14 ноября Юрий Хомик получил огнестрельное пулевое ранение во время вражеского обстрела. Бойца доставили в больницу города Горское. Однако ранение оказалось несовместимым с жизнью: при осуществлении реанимационных мероприятий Юрий Хомик умер.

"Рука пророссийской гнилой мерзости отняла у родных дорогого человека, у нас – побратима и друга, у Родины – ее сына и воина... Покойся спокойно, брат, ты уже отвоевал свое, до последнего вздоха защищая Украину... А нам – продолжать то, что ты не завершил... Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!", – пообещали побратимы Юрия.

Павшему воину за две недели до гибели исполнилось 56 лет.

Похоронен Юрий Хомик в селе Зимное Владимир-Волынского района.

Артем Соколов, сержант 14 ОМБр

Артем Соколов, 32 года

Артем Иванович Соколов родился 6 ноября 1987 года в Сущанах Кагарлицкого района Киевской области. В 2006 году закончил Ржищевский гуманитарный колледж, где получил диплом учителя трудов, черчения и физкультуры.

После срочной службы работал водителем и охранником на частных предприятиях. С 2012-го занимал должности водителя-экспедитора и менеджера по логистике на предприятии "Райське джерело".

В 2015-2016-м был мобилизован, принимал участие в АТО.

Незадолго до гибели подписал контракт с ВСУ. Служил в 1-й батальоне 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

Удостоен 5 негосударственных наград.

Погиб 16 ноября на Луганщине от смертельного пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Мама 32-летнего воина умерла. У Артема Соколова остались жена, дочь, сын и бабушка.

Евгений Коростелев, командир 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады

Евгений Коростелев, 41 год Фото Александра Клименко

Евгений Владимирович Коростелев родился 9 октября 1978 года в Сумах. Окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии. После окончания учебы служил в артиллерии 25 отдельной воздушно-десантной бригады, где прошел путь от командира взвода до командира самоходно-артиллерийского дивизиона.

На фронте – с первых дней войны. Занимал должность начальника артиллерии – заместителя комбрига 25 ОВДБр.

Участвовал в операциях по освобождению Лисичанска и Северодонецка Луганской области, а также в боях за Рубежное, Красный Лиман, Славянск, Краматорск, Дебальцево, Шахтерск, Углегорск, Нижнюю Крынку. Зимой-весной 2015 года прошел бои под Александровкой, Авдеевка, опытно, Водяным, "Зенитом". Под его руководством в январе 2015 года артиллерия бригады уничтожила много вражеской техники, живой силы и склады с артбоеприпасами в поселке Спартак. Сам офицер тогда получил контузию.

128 ОГШБр Коростелев возглавил в сентябре этого года – всего за несколько недель до гибели. Однако успел завоевать авторитет в именитой бригаде.

"Полковник Коростелев пришел к нам недавно, но сразу уверенно начал командовать Закарпатским Легионом. "Мы одна семья, одна большая 128-я семья", - эти его слова на совещании не оставляли никаких сомнений, что так и есть", - написали на странице бригады о павшем командире.

12 ноября, по официальной версии, комбриг Коростелев совершал обход позиций бригады в зоне ООС на мариупольском направлении. И подорвался на неизвестном взрывном устройстве. При взрыве пострадал еще один военнослужащий – командир взвода. Обоих раненых доставили в больницу в Харьков.

В результате взрыва полковник Коростелев получил множественные осколочные ранения конечностей и тяжелый травматический шок. Взрывом ему оторвало правую ступню и перебило левую голень. Состояние комбрига врачи оценивали как стабильно тяжелое, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Его подчиненный тоже получил множественные ранения, открытый перелом коленного сустава, его состояние медики оценивали как средней тяжести.

19 ноября, не смотря на все усилия медиков, в 4 утра сердце полковника Евгения Коростелева, который так и не пришел в себя, перестало биться. Как объяснял ведущий хирург Харьковского военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, взрыв нанес массированное тяжелое поражение легких. Именно это привело к развитию высокой гипертермии, которая и привела к смерти героя.

Похоронен 41-летний комбриг на Аллее Славы на Центральном кладбище Сум.

У него остались жена, дочь и сын.

Богдан Шацкий, командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка

Богдан Шацкий

Богдан Алексеевич Шацкий родился 11 января 1995 года в селе Михля Изяславского района Хмельницкой области.

Окончил Шепетовскую специализированную школу-интернат, затем учился в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Сразу после окончания академии отправился на Донбасс защищать Украину.

Погиб поздно вечером 22 ноября 2019 года – при исполнении служебных обязанностей. Официально обстоятельства смерти Богдана Шацкого не разглашались. По неофициальным данным командир батареи погиб во время ДТП.

"Богдан – это был самый светлый человек, которого я знал, который умел поддержать, мог дать совет, утешить и ценил жизнь. И всегда был рядом", – цитируют журналисты 5 канала слова товарища погибшего Михаила Феера.

"Веселый, был профессионалом своего дела. Нравился подчиненным и уважали его командиры. Это очень большая потеря для нас. Мы служили с ним в одном подразделении, 1 реактивном дивизионе. Классный был, очень хороший, очень искренний. Что бы ты ни попросил, он бы тебя не бросил в беде", – вспоминал во время прощания с Богданом еще один его побратим, Олег.

Это была четвертая ротация Богдана Шацкого в зону проведения ООС.

У воина осталась жена.

Дмитрий Мовчан, сапер 91 ОПОЗ

Дмитрий Мовчан, 26 лет

Дмитрий Сергеевич Мовчан родился 8 августа 1993 года в Великой Писаревке Сумской области. Жил в городе Ахтырка.

Прапорщик, военнослужащий 91 ОПОЗ.

В 2016 году женился.

Погиб 15 ноября в результате взрывов боеприпасов на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами под Балаклеей на Харьковщине. Согласно официальной версии, в ходе загрузки остатков боеприпасов, которые должны были быть утилизированы, загорелся твердотопливный двигатель к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Это возгорание и повлекло за собой взрывы находящихся рядом боеприпасов.

В результате ЧП на месте погибли саперы Дмитрий Мовчан и его товарищ Денис Ярмак – обоим было по 26 лет. Еще 5 военнослужащих с ожогами и ранениями были доставлены в больницу. Один из них впоследствии скончался.

"Это был такой друг, которому звонишь посреди ночи и говоришь: Дима, мне надо. И он никогда не говорил, что у меня какие-то проблемы. Он говорил: все, мы сейчас, всегда был готов пойти на помощь в любое время дня и ночи", - вспоминал товарищ погибшего Виталий Вьюник.

"Прапорщик Мовчан второй контракт заканчивал. Он неоднократно принимал участие в разминировании и в Новобогдановке, и Балаклее. Участвовал международных миссиях – в Косово. Профессионал своего дела", - вспоминал о погибшем командир в/ч А 0563 Денис Дикий.

У 26-летнего Дмитрия Мовчана остались родители, жена и две дочери – полутора и трех лет.

Денис Ярмак, сапер 91 ОПОЗ

Денис Ярмак Фото из соцсетей

Денис Николаевич Ярмак родился 6 февраля 1993 года.

Старший солдат 91 отдельного полка оперативного обеспечения. Погиб 15 ноября на месте во время взрывов на артиллерийской базе в Балаклее на Харьковщине

"Денис Ярмак – это водитель-сапер, который уже неоднократно был и в Лозовой, и в Новобогдановке, и в Калиновке. Где только взрывались склады, мы всегда была одни из первых", - рассказывал журналистам во время прощания с погибшими саперами в Ахтырке командир в/ч А 0563 Денис Дикий.

У погибшего военнослужащего осталась мама.

Сергей Подуфалов, старший водитель 55 отдельного автомобильного батальона "Черный лес"

Сергей Подуфалов, 43 года

Сергей Викторович Подуфалов родился 28 декабря 1975 года в селе Ясиновое Александровского района Кировоградской области.

Старший солдат, старший водитель автомобильного взвода автомобильной роты 55-го отдельного автомобильного батальона "Черный лес"- как говорят его сослуживцы, один из лучших в батальоне. Служил по контракту.

При взрывах на артиллерийских складах в Балаклее получил тяжелые травмы и ожоги. Был доставлен в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Умер 17 ноября. Ему было 43 года.

У Сергея Подуфалова осталась жена и двое сыновей.

Алексей Капустян, 10 ОГШБр

Алексей Капустян

Алексей Капустян (позывной Капуста) родился 18 октября 1993 года в селе Крынычки Гощанского района на Ривненщине.

На войне - практически с самого ее начала. Успел послужить во 2 отдельном батальоне территориальной обороны Ривненской области "Горынь", в 30 и 24 бригадах, в 130-м отдельном разведбате. В последнее время служил по контракту в 8 отдельном батальне 10 ОГШБр.

29 ноября Алексей Капустян вместе с побратимами обустраивал окопы. В этот момент в него и выстрелил вражеский снайпер. В соцсетях уточняют: пуля попала прямо в сердце.

Побратимы вспоминают: Алексей был настоящим воином, надежным побратимом. Имел обостренное чувство справедливости и тонкое чувство юмора. Очень любил животных.

"Это был идейный и отважный боец. Он действительно знал, что воюет за Украину. Его не интересовали деньги, должность, карьера. Только Украина была в его душе. Он днем копал окопы, а ночью стоял на посту. Он не жаловался на бытовые условия, а упорно воевал, воевал", - написал о погибшем воине журналист и доброволец Михаил Ухман.

Дома погибшего героя ждали мама и 3-летняя дочка.

Последний пост на странице Алексея в соцсети - это фото, на котором патронами выложено обещание: "Я вернусь".

Обещание, которое он уже не сможет выполнить.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!