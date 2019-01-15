Фукс – агент Кремля: Al Jazeera опубликовала громкий компромат на олигарха

Путинский олигарх Павел Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля.

Об этом идет речь в статье-расследовании о связях Фукса с президентом США Дональдом Трампом, его адвокатом Рудольфом Джулиани, а также о его масштабных коррупционных схемах в Украине (перевод статьи можно прочитать здесь).

В материале отмечается, что даже несмотря на то, что в 2015 году Фукс был подвергнут санкциям со стороны российского правительства и теперь невъездной в свою страну, его спор с кремлевской верхушкой носит сугубо формальный характер. Поэтому в Украине проворачивать свои аферы он может при покровительстве властей Российской Федерации.

Павел Фукс "Зеркало недели"

В пользу этого свидетельствует факт того, что после прибытия в Киев олигарх установил прочные связи с влиятельными людьми и накопил активы, которые ранее принадлежали политикам и бизнесменам, близким к пророссийскому Виктору Януковичу. Кроме того, он беспрепятственно получил доступ к газовому рынку и замешан в скандале с $1,5 млрд, украденными экс-президентом, сбежавшим в Россию.

Напомним, Al Jazeera подтвердило информацию о задержании Фукса в Мексике 7 января. Это произошло в аэропорту Канкун. Вместе с Фуксом был задержан и его соратник, нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук. В Мексику они прилетели чартерным самолетом, чтобы отпраздновать частное мероприятие. Перелет обошелся Фуксу и Иванчуку в 200 тыс. евро.

Павел Фукс gordonua.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.

В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.

Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.

Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.

Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.

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