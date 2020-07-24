Франция расшифровала "черные ящики" самолета МАУ: что известно
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Во Франции завершили предварительный анализ обоих бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщили на сайте Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB). Отмечается, что несмотря на внешние повреждения ящиков, экспертам удалось успешно расшифровать данные.
"Работа в Париже завершена, но до окончания расследования еще далеко. Остается много ключевых вопросов, на которые нужно ответить. Я знаю, что семьи погибших и еще немало людей хотят узнать, какие данные были восстановлены", – сказала председатель TSB Кэти Фокс.
Она объяснила, что согласно Конвенции о международной гражданской авиации, Совет по безопасности на транспорте Канады не может обнародовать любую информацию с самописцев без согласия государства, которое ведет расследование.
Иран призвали как можно скорее обнародовать информацию с "черных ящиков".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
12 июля Агентство гражданской авиации Ирана заявило, что сбивший самолет комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.
Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом самолете. Соглашение уже подписали.