Файеры и титушки: на Черниговщине здание ОИК взяли в "блокаду". Фото и видео

В пятницу, 16 августа, Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, полномочий лишили комиссию в 210-м одномандатном округе в городе Прилуки, которая не предоставила до 12:00 уточненный протокол с итогами голосования. Теперь до 16:00 18 августа в ЦИК можно внести новые кандидатуры в ОИК.

В Комиссии отметили, что результаты выборов на 210-м округе были признаны недействительными, из-за чего пройдет повторный подсчет голосов.

"ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, которое заключается в бездействии по выполнению ею определенного законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязательства установить итоги голосования в ОИО №210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", – сказано в сообщении.

Отметим, что сегодня, 16 августа в здание, где находится окружная избирательная комиссия, кинули дымовую шашку. Страница в Facebook "Панорама Черниговщины" сообщила, что под зданием ОИК собираются "титушки", чтобы запугивать местных жителей.

"Титушки" у здания ОИК Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине во время ночного заседания Окружной избирательной комиссии №210 в Прилуках глава ОИК Оксана Соколовская напала на одного из членов, который отказывался выполнять ее просьбы.

Добавим, внеочередные выборы народных депутатов Украины по 210 округу на Черниговщине наделали уже немало шума в информационном пространстве Украины. Во время подсчета голосов избирателей члены ОИК, вероятно, подыгрывали одному из кандидатов – одиозному Коровченко Сергею Владимировичу.

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