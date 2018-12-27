МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Это успех: ВСУ уничтожили наемников России на Донбассе

3.5тЧитать материал на украинском

Двое оккупантов были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 26 декабря.

При этом ни один украинский воин не пострадал. Всего за сутки российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Донбассе.

Новости
Соколовская высмеяла истерику России и “ДНР” по поводу “химатаки” ВСУ

"Враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески — на Донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — добавили в ОС.

ВСУ

ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 25 декабря.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНРДНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гайдаренко Николай
Гайдаренко Николай
Молодцы ВСУ - СЛАВА УКРАИНЕ , смерть путинско фашиско кацапоидным окупантам убийцам и терористам в мире №1 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вранье..но забавно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги