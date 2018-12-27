Это успех: ВСУ уничтожили наемников России на Донбассе

Двое оккупантов были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 26 декабря.

При этом ни один украинский воин не пострадал. Всего за сутки российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Донбассе.

"Враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески — на Донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — добавили в ОС.

ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 25 декабря.