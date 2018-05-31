"Это саботаж": волонтер рассказал о проблеме в вопросе лицензии "Интера"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию провалил собрание по вопросу аннулирования лицензии телеканалу "Интер", который неоднократно попадал в скандалы из-за показа пропагандистских фильмов и концертов со сторонниками "русского мира".

"Саботаж или коррупция? Или игра на врага? Национальный Совет теле-радио вещания в очередной раз провалила собрание, где должны рассматривать вопрос аннулирования лицензии "Интеру". Каждый раз, кто то из членов этой Рады заболевает, не приходит и т.д. В результате уже трижды не смогли собрать кворум для вынесения "Интеру" предупреждения", – рассказал известный волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие действия являются явным саботажем.

"Это явный саботаж. Вопрос теперь, кто деньги за такое платит? Мы должны пресечь все возможные источники российской пропаганды. Любые попытки перевести наше отношение в нейтральное или лояльное к РФ, СССР, Таможенному союзу - должны получать жесткий отпор", – призвал он.

Волонтер отметил, что пока россияне убивают украинцев и ведут войну, нужно говорить с ними исключительно в холодном и жестком тоне.

"Демонстрируя решительность воевать и драться до конца. Нам же через пророссийские СМИ и спикеров навязывают российские нарративы, что несет угрозы национальной безопасности. И тут, Совет или сознательно или по служебному несоответствию некоторых его членов играет против украинских интересов", – резюмировал Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая нардеп из "Народного фронта" Николай Княжицкий рассказал, что "Интер" незаконно получил лицензию на частоты, поэтому государство в законном порядке может прекратить его вещание. 16 мая стало известно, что Нацсовет по теле- и радиовещанию будет мониторить эфир телеканалов "Интер" и NEWSONE, после чего могут назначить внеплановые проверки.