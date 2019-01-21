''Это был не Путин!'' Всплыл неожиданный факт о поездке президента РФ по Крымскому мосту

Президент Российской Федерации Владимир Путин не присутствовал на открытии незаконно построенного оккупантами Крымского моста.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Фактам", предположив, что вместо него был двойник.

"Путин, говорите? Я не уверен, что это был Путин. Я смотрел видео и не узнал президента. Круглое лицо какое-то… Возможно, это был какой-то удмурт. Или один из двойников. Думаю, что Путиным рисковать никто бы не стал. Когда он приезжает в какой-нибудь город — все водосточные люки заваривают. Боятся, что террористы подстрелят. А тут — мост. Вдруг ракетой стрельнут", – отметил он.

ИноСМИ

Также эксперт напомнил, что по мосту проехало несколько нагруженных грузовиков, причем в шахматном порядке.

"Видимо, для того, чтобы не было большой нагрузки. Как можно сдавать мост после того, как по нему проехало несколько КАМАЗов? Надо было, например, танки по нему пустить, чтобы убедиться, что он выдержит. Но в Крыму готовятся к тому, что рано или поздно не выдержит", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

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