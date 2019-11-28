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29 ноября • обновлено в 10:55
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Похищают и пытают: стало известно о зверствах экс-сотрудников МВД на Донбассе

7.1т
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Примкнувшие к террористам "Л/ДНР" бывшие сотрудники Министерства внутренних дел Украины похищают и избивают жителей подконтрольных российским гибридным силам территорий Донбасса.

Об этом сообщается в материале "Радио Свобода". Журналисты напомнили, что некоторые работники силовых структур в 2014-м перешли на сторону боевиков.

"Бывшие сотрудники МВД без причин задерживают всех неугодных. Обворовывают, избивают, а потом закрывают, например, в подвалах и камерах СИЗО. Те, кому удалось бежать, рассказывают о зверствах и пытках экс-силовиков", – сказано в статье.

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"ДНР", иллюстрация

"ДНР", иллюстрация

24 канал

По словам одного из бывших следователей Луганска, который дал комментарий на условиях анонимности, к боевикам "ЛНР" примкнули, в основном, следователи из небольших городов.

Самый большой пик их беспредела, по его словам, пришелся на 2014-2015 годы. Тогда на контролируемой "ЛНР" территории массово похищали людей: их обвиняли в выдуманных преступлениях, обворовывали и избивали, а потом закрывали в подвалах, зданиях силовых структур, на территории СИЗО и тюрем.

"Хуже всего обращались и обращаются с теми, кого обвиняют в помощи официальной украинской власти. Этих людей незаконно удерживают и очень жестоко избивают.

На оккупированной территории нет и речи о честных следственных действиях. Длительное время там не было даже условного уголовного кодекса. Сейчас его частично позаимствовали у РФ, пытаются даже строить так называемые суды. Но все это – мыльный пузырь. Никто на части Донбасса, подконтрольной боевикам, не может рассчитывать на правосудие", – добавил бывший следователь.

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Одним из пострадавших оказался местный житель, бывший оперативный уполномоченный украинского МВД Виктор Голомовзюк.

"Его пытали током. Подвешивали за руки и ноги, а потом били бутылкой, наполненной водой. Из-за этого у Виктора Степановича стали отказывать почки и печень", – рассказал о зверствах так называемого Министерства госбезопасности ("МГБ") человек, также побывавший в плену.

Три года назад Голомовзюка разыскивали как на территории, подконтрольной группировке "ДНР", так и на части Донбасса, контролируемой украинской властью. В объявлениях по поиску сообщали, что он пропал в Донецке 29 ноября 2016 года. На момент исчезновения Голомовзюку было 62 года.

Сообщение в соцсети о поиске Голомовзюка

Сообщение в соцсети о поиске Голомовзюка

Радио Свобода

Вскоре выяснилось, что мужчину похитили и против его воли удерживали в одном из донецких СИЗО.

"В декабре 2017-го бывшего оперуполномоченного должны были передать украинской стороне в ходе большого обмена перед Новым годом. Но в список Голомовзюк так и не попал, потому что состояние его здоровья сильно ухудшилось. Супруга и адвокат добились перевода Виктора Степановича в гражданскую больницу, где он вскоре и умер", – цитируют журналисты источник.

По его данным, "дело" Голомовзюка вел, по сути, его бывший коллега – следователь Петровского района Донецка Владимир Яманко. В 2014 году майор полиции перешел на сторону российских гибридных сил и стал работать в так называемом МГБ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно:

  • Стало известно о том, что "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха на самом деле пять лет работал в логове террористов, будучи агентом ГУР Минобороны.

  • В "ДНР" бурно отреагировали на эту новость и начали оправдываться, заявляя, что Матюха якобы был "народным мэром" только три дня.

  • Сам Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

  • Разведчик вернулся на территорию, подконтрольную Киеву. У него есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса Новости ЛНР Министерство внутренних дел Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Но почему то секретные тюрьмы ООН обнаружила именно в украине)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы новой формации, ничего кроме как стоять на четвереньках и гавкать на прохожих не могут)
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Захаров Дмитрий, прокапайся слопатоед, а то ООН еще у тебя отсутствие мозга обнаружит...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зе - объявим амнистию этим скотам? Услышим бамбас?
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