"Его кто-то позвал": криминалист заметил подозрительный нюанс в убийстве Бабченко

Судя по фото, сделанным на месте убийства известного журналиста Аркадия Бабченко, преступление совершили профессионалы.

К такому выводу пришла известный юрист-криминалист Анна Маляр, передает "ЗиК".

"Видела фото погибшего Бабченко на полу в квартире. Выстрелы очень профессиональные - на поражение. Один из них четко соответствует области сердца", - подчеркнула она.

При этом Маляр заявила, что после ознакомления с материалами в СМИ у нее возникло несколько вопросов.

"У меня возникает очень много вопросов: если убийца был в засаде, то почему не стрелял раньше, когда Бабченко возвращался домой? Ведь поход в магазин якобы был незапланированный. Разве что его на улицу кто-то позвал, а он заодно и за хлебом пошел. Следствие должно установить этот момент - как все происходило", - рассуждает Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети были опубликованы первые видео с места убийства. На них, в частности, видно, как место преступления покидает жена погибшего. Также можно наблюдать первые следственные действия правоохранителей.