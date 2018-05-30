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"Его кто-то позвал": криминалист заметил подозрительный нюанс в убийстве Бабченко

9.1тЧитать новость на украинском

Судя по фото, сделанным на месте убийства известного журналиста Аркадия Бабченко, преступление совершили профессионалы.

К такому выводу пришла известный юрист-криминалист Анна Маляр, передает "ЗиК".

"Видела фото погибшего Бабченко на полу в квартире. Выстрелы очень профессиональные - на поражение. Один из них четко соответствует области сердца", - подчеркнула она.

Новости
Появились фото с места, где прятался убийца Бабченко

При этом Маляр заявила, что после ознакомления с материалами в СМИ у нее возникло несколько вопросов.

"У меня возникает очень много вопросов: если убийца был в засаде, то почему не стрелял раньше, когда Бабченко возвращался домой? Ведь поход в магазин якобы был незапланированный. Разве что его на улицу кто-то позвал, а он заодно и за хлебом пошел. Следствие должно установить этот момент - как все происходило", - рассуждает Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети были опубликованы первые видео с места убийства. На них, в частности, видно, как место преступления покидает жена погибшего. Также можно наблюдать первые следственные действия правоохранителей.

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Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоГанна Маляр
Место
Украина
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