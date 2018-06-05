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"Его боевой дух поражал": на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе

5.6тЧитать новость на украинском

22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрый"), который погиб на Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела, был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.

"Марян Корчак був родиною, Леся Корчак-Гонгадзе була його тіткою. Вічна пам'ять", - написала она.

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По словам сослуживцев, на погибшего Маряна равнялись, им гордились, ставили его в пример.

"Его боевой дух поражал. Всегда уравновешенный, уверенный в своих действиях и рассудительный боец - доброволец не раз становился командиром позиций и нес на себе большую ответственность. Стремился улучшать знания в тактике и медицине, не раз проходил международные курсы", - рассказали в 1-й отдельной штурмовой роте ДУК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая на Донбассе погиб украинский морпех.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Георгий ГонгадзеМирослава Гонгадзе
Место
Украина
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