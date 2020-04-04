Нападения во время карантина в Украине: эксперт дал "рецепт выживания"

Пандемия коронавируса привела к безработице и экономическому спаду. И хотя правоохранители заявляют, что за время карантина в Украине количество преступлений снизилось на 30%, эксперты обращают внимание на риски роста грабежей, налетов и разбойных нападений.
Основатель тренингового центра Team Leader Industry Денис Безвершенко поделился с читателями OBOZREVATEL советами, как вести себя на улице в это непростое время.
Денис Безвершенко (в центре)
Далее — от первого лица:
"С ужесточением карантина в Украине людей на улицах стало намного меньше, а это на руку преступникам. Потому важно внимательно смотреть по сторонам. Разглядеть, что к вам приближается группа из двух-трех взрослых мужчин или подростков, совсем не трудно.
Заранее продумайте свои действия на случай нападения. Постарайтесь избежать контакта и запомните: бежать — не стыдно! Драться же надо, если вы уверены на 1500% в своих силах.
Не рассчитывайте на прохожих, мало кто сейчас придет на помощь. А полиция или нацгвардейцы — только если чудом окажутся рядом.
Не светите своими мобильными телефонами, украшениями или аксессуарами (о деньгах вообще молчу), потому что преступники сейчас будут "питаться" абсолютно всем.
Забудьте о наушниках! Слушать музыку на улице сейчас приравнивается к "подыграть преступнику". Вы не просто пропустите момент, что к вам приближается "опасность", а можете неожиданно оказаться без сознания на земле. Да еще и с пробитым черепом.
Если паркуетесь на улице (возле магазина, больницы, у дома), при подъезде уже присматривайтесь — кто может к вам быстро приблизиться. Момент выхода из автомобиля, когда еще не закрыли дверцу — наиболее подходящий для нападения, так как у вас ограничено места для маневра. То же самое надо делать и когда садитесь в машину не в паркинге. Еще важно довести до автоматизма: когда сели в авто, первое что надо сделать — заблокировать двери.
Ключи от машины или квартиры не носите в сумочке, кладите их в карманы, которые надежно закрываются, или во внутренние.
Голыми руками неподготовленному человеку всегда труднее бороться, чем подручными средствами. Носите с собой какой-то предмет вроде явары. Это японское оружие самообороны. Короткий деревянный, металлический или пластиковый "стержень" служит для усиления удара рукой с зажатым в нем предметом. Явары абсолютно легально продаются в наших оружейных магазинах, охоты и рыбалки. Встречаются и в виде шариковых ручек.
Также для самозащиты можно использовать и зажатые в руке ключи (а они всегда с собой).
Явара не является холодным оружием и легально продается в магазинах
Есть явары в виде брелка для ключей
Если раньше никогда не занимались спортом... это обидно, но надо начинать еще вчера. Дома тоже можно нормально тренироваться.
Для женщин я бы порекомендовал в данное время не надевать на улицу самые модные и дорогие наряды, вы привлечете лишнее внимание. Старайтесь максимально ограничить выходы на улицу в темное время суток. А если попали в критическую ситуацию, отдайте все и быстрее покиньте это место. Восстанавить здоровье может оказаться намного дороже, а жизнь вернуть — нереально".
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