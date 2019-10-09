В Запорожье маршрутка влетела в грузовик: 1 жертва, 8 пострадавших. Видео жуткого ДТП

В Запорожье в среду, 9 октября, столкнулись маршрутка и грузовик. В ДТП погибла одна женщина, 8 человек госпитализированы.

Авария случилась около 14:20 в Днепровском районена улице Истомина, информирует пресс-служба областной полиции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По предварительным данным, жертвой инцидента является пассажирка маршрутного такси. Среди госпитализированных – двое несовершеннолетних.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.

За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.

В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.