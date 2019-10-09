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9 октября • обновлено в 18:21
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В Запорожье маршрутка влетела в грузовик: 1 жертва, 8 пострадавших. Видео жуткого ДТП

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В Запорожье в среду, 9 октября, столкнулись маршрутка и грузовик. В ДТП погибла одна женщина, 8 человек госпитализированы.

Авария случилась около 14:20 в Днепровском районена улице Истомина, информирует пресс-служба областной полиции (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По предварительным данным, жертвой инцидента является пассажирка маршрутного такси. Среди госпитализированных – двое несовершеннолетних.

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Фото с места аварии

Фото с места аварии

zp.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

061.ua

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Тема
Криминал
Место
Украина Запорожье
Теги
ДТП фотографии видео маршрутка
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