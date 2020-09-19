В Ужгороде пьяная 23-летняя девушка устроила смертельное ДТП

В Ужгороде 18 сентября в "пьяном" ДТП погибла 19-летняя девушка-пассажир.

Машина, в которой она ехала, врезалась в дерево. 23-летняя водитель задержана, ее поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Уточняется, что авария случилась около 23:55 по улице Собранецкой. О происшествии копам сообщили очевидцы.

Правоохранители выяснили, что 23-летняя девушка, водитель Skoda Fabia, двигаясь в направлении контрольно-пропускного пункта "Ужгород", не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и допустила столкновение с деревом. Медицинское объяснение показало, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате жительница Ужгорода, пассажирка иномарки, умерла в больнице. Вторая пассажирка, 22-летняя жительница областного центра, после оказания медицинской помощи доставлена ​​домой.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции.

Управлявшая автомобилем жительница Ужгорода задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 19 сентября на дороге Н-03 сообщением Черновцы – Житомир вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом. Погиб один и пострадали 12 человек.