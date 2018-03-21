ДТП с Зайцевой: свидетель рассказал о моменте аварии

Во время совершения смертельного ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, скорость превысили оба подозреваемых – и Елена Зайцева, и Геннадий Дронов.

Об этом на суде 21 марта заявил первый свидетель обвинения.

По его словам, разметки стоп-линии на момент ДТП не было, скорость превысили оба обвиняемых, передает Vgorode.

"Автомобиль Дронова тронулся очень резко, но на какой сигнал светофора, я не обратил внимания. Touareg выехал на перекресток, я увидел, что со стороны "Детского мира" несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток, начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться. Прямо передо мной произошло столкновение, Touareg въехал в дверь Lexus. Что там было дальше, я сразу не увидел, микроавтобус перекрыл обзор" - рассказал свидетель.

При этом он добавид, что попыток помочь пострадавшим после ДТП со стороны обвиняемых не было.

"Дронов стоял возле своего автомобиля и говорил, что он не виноват, а девочка была в шоковом состоянии", - добавил он.

Позже адвокат Зайцевой выразила убеждение в том, что дальнейшие показания свидетелей могут быть полезны для ее подзащитной.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появились обвинительные акты по Дронову и по Зайцевой. Как выяснилось, из соответствующего документа по подозреваемой "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в ее организме после аварии.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.