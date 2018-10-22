ДТП с Поплавской: суд решил судьбу водителя

Шевченковский районный суд Киева 22 октября избрал меру пресечения водителю автобуса, в котором погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Михаила Манюка оставили под домашним арестом без права покидать место проживания, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании меры пресечения в виде ареста отказать. Применить к подозреваемому Михаилу Манюку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Возложить на подозреваемого обязательство не отлучаться с места проживания, являться на вызов следователей", - сказано в постановлении.

Михаил Манюк в суде

По данным информагентства, водитель будет находиться под домашним арестом до 19 декабря. Он должен уведомлять следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять справки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик. Смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще 8 человек получили травмы разной степени тяжести.

20 октября стало известно, что водителя автобуса задержали. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. Была названа предварительная причина аварии - Манюк не справился с управлением.

Также стало известно, какие именно травмы получили актеры в момент ДТП. 21 октября в Киеве состоялось прощание с Мариной Поплавской. Возложить цветы актрисе. 22 октября с актрисой попрощались в житомирском театре имени Кочерги.