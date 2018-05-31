"Он одуванчик": друзья описали заказчика покушения на Бабченко

Бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, занимает проукраинскую позицию.

Об этом OBOZREVATEL рассказали его знакомые на условиях анонимности. По их словам, он не может иметь отношения к покушению.

"Я не верю, что Боря причастен к этому покушению. Потому что он промайдановский и проукраинский. Это тупая игра СБУ. Мы его называли ботаном и одуванчиком", - сказал нам один из его давних знакомых.

Новости Названо имя организатора покушения на Бабченко

Как мы выяснили, Борис Герман, кроме завода "Шмайсер", также является совладельцем компании "Ресторатор". Компания занимается управлением и арендой недвижимости, а также арендой интеллектуальной собственности и прокатом видеозаписей и дисков.

Кроме того, он совладелец компании ИВВМ, которая занимается арендой и лизингом автомобилей, легких моторных средств и грузовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.