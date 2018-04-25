Донбассу грозит экологическая катастрофа: названа причина

Украина и другие страны Черноморского бассейна могут оказаться на пороге масштабной экологической катастрофы из-за прекращения откачивания воды из шахты "Юнком" близ Енакиево, где во времена СССР проводились ядерные испытания.

Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак в интервью "Апострофу".

Отмечается, что в начале 2000-х "Юнком" закрыли как малоперспективную шахту. Однако украинская власть продолжала следить за ее состоянием, регулярно откачивая воду и отслеживая радиационный фон. В "ДНР" ранее заявили, что для водоотлива нужно 11 млн рублей (около 4,6 млн грн) в месяц.

"А россияне отказали в этих деньгах", – рассказал Гримчак.

Потому 14 апреля боевики решили перевести шахту в "мокрую" консервацию. Четыре насоса уже были выведены из строя, и остальные будут отключены до конца месяца.

"На сегодня в мире не было проведено ни одного эксперимента по затоплению шахт, где проводились ядерные взрывы, поэтому сказать однозначно и конкретно, что это безопасно – невозможно. Я думаю, они базировались на том, что с 1979 по 1985 год были исследования относительного того, какое влияние взрыв оказал на воды. На тот момент уровень радиации в воде и окружающей среде не увеличивался. Но ведь шахта была работающая, и воды откачивались", - заметил Гримчак.

Так, затопление "Юнкома" грозит попаданием радионуклидов в воду и грунт, а также затоплением целых городов и поселков Донбасса.

"Должна быть только сухая консервация. Вода может пойти в сторону "Артемсоли", и все соседние города – Бахмут, Соледар – просто уйдут, потому что они стоят на соляных столбах. И если туда пойдет вода, то все размоется", - рассказал председатель независимого профсоюза горняков Николай Волынко.

Кроме того, если ситуацию с "Юнкомом" не мониторить, пострадать могут и территории свободной Украины.

Как сообщал "Обозреватель", террористы "ДНР" решили остановить откачку воды из радиоактивно загрязненной шахты, так как у них нет денег на ремонт оборудования.

По информации экологов, это может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря. 21 апреля стало известно, что на тот момент было три недели, как террористы отключили насосы, с помощью которых откачивалась вода.