Топ-темы:

На Донбассе не было ни одного обстрела, стороны соблюдали режим "тишины" – ООС

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
670

  • Потерь Вооруженных сил Украины на Донбассе 19 сентября не было

  • По данным пресс-службы Операции Объединенных сил, российско-оккупационные войска не открывали огонь по украинским позициям

На Донбассе вернулись к режиму перемирия. Источник: andriy-dubchak.com.ua

На Донбассе в субботу, 19 сентября, было зафиксировано одно нарушение договоренностей – пролет беспилотника террористов с пересечением линии разграничения.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения (по состоянию на 17:00) не было. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Уточняется, что вражеский БПЛА пролетел в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, выполняющей боевые задачи в Донецкой области.

Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Военные подчеркнули, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

Вечерняя сводка.
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 18 сентября, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Также в результате взрыва неизвестного устройства украинский военный получил ранения.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости ЛНРНовости ДНРНовости ДонбассаДонбассООСВооруженные силы Украины
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook