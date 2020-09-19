На Донбассе не было ни одного обстрела, стороны соблюдали режим "тишины" – ООС

На Донбассе в субботу, 19 сентября, было зафиксировано одно нарушение договоренностей – пролет беспилотника террористов с пересечением линии разграничения.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения (по состоянию на 17:00) не было. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Уточняется, что вражеский БПЛА пролетел в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, выполняющей боевые задачи в Донецкой области.

Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Военные подчеркнули, что ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Украинские подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 18 сентября, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Также в результате взрыва неизвестного устройства украинский военный получил ранения.