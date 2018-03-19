"Доказать не сложно": журналист рассказал о связях Ефремова с террористами "ЛНР"

Журналист и бывший прокурор Сергей Иванов привел доказательства того, что экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов был связан с террористами "ЛНР".

"Как известно, сейчас Ефремова судят в Старобельском районном суде Луганской области. Я был там на допросе и собственными глазами видел эту скотину с честными комсомольскими глазами, которая с негодованием отвергает все обвинения в сепаратизме и государственной измене. Не удивлюсь, если он восстановил себе девственность, хотя существа такого рода рождаются уже зашкваренными во всех смыслах этого невероятно прекрасного в своей многозначности эпитета", – об этом он написал в Facebook.

По его словам, один из главных вопросов, который подпитывает защита, неочевидность связи Ефремова с террористами "ЛНР".

"Он не имело столь решающего значения, если бы 2 года назад ГПУ прислушалась к советам скромных, но умных доброжелателей и не продала дела нескольких очень важных отбросов, которые вместо того, чтобы давать в обмен на сделку со следствием очень важные показания, сразу встали на лыжи. Но даже несмотря на этот досадный факт доказать связь Ефремова с боевиками несложно. В конце концов, если это могу сделать я, простой человек, не имеющий никаких ресурсов кроме когнитивных и коммуникативных, то такой монстр как ГПУ должен сделать это давно", – подчеркнул Иванов.

Он показал снимок один, где изображен Ефремов. Отмечается, что фото было сделано за 2-3 года до войны на востоке Украины.

Фото 1

"Обратите внимание на мужчину в шляпе. Это Ливан Легович Мамаладзе, бывший грузинский политик, которого не успел посадить Саакашвили (экс-президент Грузии. – Ред.), хотя очень хотел. Сначала Мамаладзе бежал в Россию, откуда был распределен в Луганск, где работал почти 8 лет на Ефремова, после чего был назначен на должность консультантом секретаря СНБО Украины Клюева и главы АП Левочкина", – добавил Иванов.

Он рассказал, что после победы Евромайдана Мамаладзе вернулся в Луганск, где занимался вопросами подготовки "русской весны", а также другими поручениями Ефремова.

"На Фото 2 вы можете увидеть, как он фиксирует митинг активистов возле частного дома Ефремова 2 марта 2014. Фото 3. Мамаладзе общается с главарем боевиков Болотовым в захваченной луганской мэрии 5 мая 2014, в день провозглашения "референдума". Кстати, здесь он уже не гражданин Грузии Леван Легович Мамаладзе, а гражданин Украины Лев Иосифович Могилевский", – рассказал экс-прокурор.

Фото 2

С таким именем Мамаладзе продолжает работать на оккупированной территории в качестве советника "руководителей ЛНР", и участвует в неудачной попытке создания "Бессарабской народной республики".

Фото 3

"11 мая 2014, день проведения сепаратистского "рефендума" Мамаладзе-Могилевский проводит в компании сына Ефремова, Игоря, а также Эдуарда Лозовского, штатного схемщика Ефремова. Они обедают в луганском ресторане "Па de Прованс". Вместе с ними за ходом "референдума" наблюдают Заза Зухбая, экс-заместитель мэра Луганска и экс-директор ЛГТРК Родион Мирошник, который в дальнейшем становится советником Плотницкого. Сейчас все эти лица скрываются в Москве", – сообщил Иванов.

По его словам, с начала боевых действий и до дня задержания Ефремова Заза Зухбая – в Киеве, после чего исчезает. Кроме того, человек экс-главы фракции Партии регионов Владимир Пристюк, который был председателем Луганской ОГА, на данный момент живет в Киеве, откуда руководит бизнесом на оккупированной и неоккупированной территориях Луганской области.

"Странным образом он никого не интересует. Еще один человек Ефремова, причастный к организации и проведению сепаратистского "референдума" - экс-мэр Луганска Сергей Кравченко - живет в Карловых Варах и несмотря на кучу свидетельств о его причастности к преступлениям против государства украинскими правоохранителями, не преследуется. Доклад окончен. Генеральная прокуратура Украины, не благодарите", – резюмировал Иванов.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году ГПУ выяснила, что Ефремов перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.