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31 мая • обновлено в 13:17
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"Предать не дал бы маленький сын": стали известны новые подробности об исчезнувшем воине ВСУ

4.3т
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Старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский, который 30 мая исчез в районе полуострова Чонгар на админгранице с Крымом, не мог сам перейти на сторону противника.

По информации источников OBOZREVATEL в бригаде, Евгений из города Сарны Ривненской области, у него есть маленький ребенок.

"Отсутствуют какие-либо мотивы для добровольного перехода. Он ведь родом с Ривненщины, а не из Крыма или Херсонской области – там у него никого нет. К тому же, у Добринского маленький ребенок – сыну всего четыре года. Предать? Это практически исключено", – считают военные.

ЧП произошло в районе полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом

ЧП произошло в районе полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Военная служба правопорядка ВСУ.

Об исчезновении военнослужащего с наблюдательного пункта "Берлога" стало известно рано утром 30 мая. Пункт находится на участке, где перед ним нет постов украинских пограничников – то есть, на передовой.

По информации ВСП, рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы.

Утром 31 мая представители российских спецслужб звонили в 13-й батальон, уточняли личные данные солдата. Таким образом можно сделать вывод, что Евгений Добринский сейчас находится на оккупированной Россией территории Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе скончался командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрия Межаков. 26 мая снайпер российско-оккупационных войск убил военнослужащего 28 ОМБр Виталия Лимборского.

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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