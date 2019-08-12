"ДНРовцы" обучали детей стрелять и взрывать бомбы на Донбассе: доказательства

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум лицам, которые способствовали России в подготовке детей к боевым действиям на Донбассе.

Речь идет о руководителях так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", а также общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия", которые действовали на территории "ДНР", информирует пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что расследование в соответствующих уголовных производствах было начато в мае текущего года на основании журналисткой публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризуют детей".

facebook.com/gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования пособникам террористов было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 УК (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 УК (совершение по предварительному сговору группой лиц за нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).

"Установлено, что указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками террористической организации "ДНР", поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину "русский мир", а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства", – сказано в сообщении.

Известно, что основными задачами незаконных объединений "Спартанцы", "Амазонки" и "Молодая гвардия" были вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

facebook.com/gp.gov.ua

В дальнейшем указанные лица по предварительному сговору с представителями российско-террористических сил, осуществляя руководство указанным "клубами", в нарушение международных законов лично совершили ряд преступлений.

Так, руководители групп вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет из числа жителей Донецкой области для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС.

facebook.com/gp.gov.ua

"Соответствующие действия направлены на международное осложнения и влияние на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления, а также препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины, военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС", – подытожили в пресс-службе.

Досудебное расследование по данным фактам продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

facebook.com/gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский представитель миссии ОБСЕ на Донбассе Николай Алексеев постил в соцсетях пожелания смерти украинцам и прославлял террористов "ДНР" и "ЛНР".

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